Wiceprezes Banku Pekao: czeka nas złota era bankowości

Michał Panowicz był gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu. Zapytaliśmy go, czy transformacja cyfrowa sektora finansowego nie sprawiła, że w wyścigu o relację z klientem bankom urosła konkurencja w postaci fintechów i big techów.

– W latach 90., które stanowiły apogeum bankowości oddziałowej, klienci średnio odwiedzali bank między 12 a 14 razy w ciągu roku. Dziś to już statystycznie 36 odwiedzin aplikacji mobilnej miesięcznie, a do tego dochodzi m.in. 4-5 odwiedzin w oddziałach i 7-8 telefonów do call center. To oznacza, że relacji z bankiem jest znacznie więcej niż kiedyś – mówi Michał Panowicz.

Zdaniem wiceprezesa Pekao, rola czynnika ludzkiego w relacjach klientów z bankiem nie tylko nie zanika, ale wręcz rośnie.

– Dziś dobrze zrobiona aplikacja bankowa pozwala na kontakt z przedstawicielem banku z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i w dowolnej formie, takiej jak rozmowa wideo, rozmowa głosowa albo czat – zauważa rozmówca.

Michał Panowicz zwraca uwagę, że fundamentem bankowości pozostają wartości, takie jak bezpieczeństwo i zaufanie. Te cechy nie powinny jednak stać w sprzeczności z innowacyjnością.

– Jeśli banki nie będą nadążały za potrzebami klientów, to zagrozi im konkurencja w postaci fintechów. Są jednak fintechy, które uzupełniają kompetencje banków i pomagają im odpowiadać na potrzeby klientów – podkreśla nasz rozmówca.

Dlatego, według Michała Panowicza, przyszłość bankowości będzie polegała na połączeniu tradycyjnego biznesu bankowego, takiego jak obsługa płatności, oszczędności, kredytów czy inwestycji, z usługami związanymi z codziennymi sprawami, m.in. z sektorem e-commerce.

Główne wnioski W latach 90., które stanowiły apogeum bankowości oddziałowej, klienci średnio odwiedzali bank między 12 a 14 razy w ciągu roku. Dziś to już statystycznie 36 odwiedzin aplikacji mobilnej miesięcznie. To oznacza, że relacji z bankiem jest znacznie więcej niż kiedyś. Zdaniem Michała Panowicza, przyszłość bankowości będzie polegała na połączeniu tradycyjnego biznesu bankowego, takiego jak obsługa płatności, oszczędności, kredytów czy inwestycji z usługami związanymi z codziennymi sprawami.

Materiał powstał na zlecenie Pekao.