Impact'26

Partner
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Współpraca z partnerem

Wiceprezes Banku Pekao: czeka nas złota era bankowości

Przeżywamy złotą erę bankowości. Wynika ona z tego, że sektor bankowy łączy wartości, takie jak bezpieczeństwo i zaufanie, z transformacją cyfrową napędzaną rozwojem innowacji technologicznych – przekonuje Michał Panowicz, wiceprezes Banku Pekao.

Marcin Dzierżanowski - autor artykułu - profil
01.06.2026, 03:40
Michał Panowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A.
Rola czynnika ludzkiego w relacjach klientów z bankiem nie tylko nie zanika, ale wręcz rośnie - uważa Michał Panowicz, wiceprezes Banku Pekao. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Czy dzisiaj klient ma mniej, czy więcej relacji z bankiem niż kiedyś.
  2. Czy transformacja cyfrowa sektora finansowego nie sprawiła, że w wyścigu o relację z klientem bankom urosła konkurencja w postaci fintechów i big techów
  3. Czy wartości ważne dla bankowości, takie jak bezpieczeństwo i zaufanie, stoją w sprzeczności z innowacyjnością
Michał Panowicz był gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu. Zapytaliśmy go, czy transformacja cyfrowa sektora finansowego nie sprawiła, że w wyścigu o relację z klientem bankom urosła konkurencja w postaci fintechów i big techów.

– W latach 90., które stanowiły apogeum bankowości oddziałowej, klienci średnio odwiedzali bank między 12 a 14 razy w ciągu roku. Dziś to już statystycznie 36 odwiedzin aplikacji mobilnej miesięcznie, a do tego dochodzi m.in. 4-5 odwiedzin w oddziałach i 7-8 telefonów do call center. To oznacza, że relacji z bankiem jest znacznie więcej niż kiedyś – mówi Michał Panowicz.

Zdaniem wiceprezesa Pekao, rola czynnika ludzkiego w relacjach klientów z bankiem nie tylko nie zanika, ale wręcz rośnie.

– Dziś dobrze zrobiona aplikacja bankowa pozwala na kontakt z przedstawicielem banku z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i w dowolnej formie, takiej jak rozmowa wideo, rozmowa głosowa albo czat – zauważa rozmówca.

Michał Panowicz zwraca uwagę, że fundamentem bankowości pozostają wartości, takie jak bezpieczeństwo i zaufanie. Te cechy nie powinny jednak stać w sprzeczności z innowacyjnością.

– Jeśli banki nie będą nadążały za potrzebami klientów, to zagrozi im konkurencja w postaci fintechów. Są jednak fintechy, które uzupełniają kompetencje banków i pomagają im odpowiadać na potrzeby klientów – podkreśla nasz rozmówca.

Dlatego, według Michała Panowicza, przyszłość bankowości będzie polegała na połączeniu tradycyjnego biznesu bankowego, takiego jak obsługa płatności, oszczędności, kredytów czy inwestycji, z usługami związanymi z codziennymi sprawami, m.in. z sektorem e-commerce.

Główne wnioski

  1. W latach 90., które stanowiły apogeum bankowości oddziałowej, klienci średnio odwiedzali bank między 12 a 14 razy w ciągu roku. Dziś to już statystycznie 36 odwiedzin aplikacji mobilnej miesięcznie.
  2. To oznacza, że relacji z bankiem jest znacznie więcej niż kiedyś.
  3. Zdaniem Michała Panowicza, przyszłość bankowości będzie polegała na połączeniu tradycyjnego biznesu bankowego, takiego jak obsługa płatności, oszczędności, kredytów czy inwestycji z usługami związanymi z codziennymi sprawami.

Materiał powstał na zlecenie Pekao.