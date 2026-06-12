Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 25
Wielka piłka, wielkie pieniądze. Kto i ile zarobi na mundialu?
FIFA deklaruje, że tegoroczny mundial będzie dla niej najbardziej dochodowy w historii. Dla współgospodarzy turnieju rachunek ekonomiczny nie jest już tak korzystny. Ale czy na organizacji dużych imprez sportowych w ogóle da się zarobić?
12.06.2026, 16:38
Z tego odcinka dowiesz się…
- Ile pieniędzy planuje na organizacji mistrzostw świata zarobić FIFA.
- Czy współgospodarze turnieju wyjdą na finansowy plus.
- Kto zwyciężył w gospodarczym mundialu.