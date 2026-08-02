Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Wielka sztuka. Jak rzeźba wraca do naszej wyobraźni
Rzeźba coraz śmielej wychodzi poza galerie i muzea. Wraca do natury i przestrzeni publicznej, a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki odbiorcy myślą o sztuce.
02.08.2026, 04:45
Przestrzeń wystawy, dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej. Fot. HAWA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wielkoformatowa rzeźba ponownie przyciąga uwagę artystów, instytucji i kolekcjonerów.
- Jak festiwale, parki rzeźby i przestrzeń publiczna zmieniają sposób obcowania ze sztuką.
- Co rekordowa sprzedaż „Bambini” Magdaleny Abakanowicz mówi o współczesnym rynku sztuki.