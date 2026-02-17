Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara… Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026, 16:07
Zarządzający spółką Rizon: Matas Olendra (dyrektor ds. marketingu), Laurynas Jokubaitis (współzałożyciel), Rytis Reventas (dyrektor ds. technologii), Ignas Survila (prezes i współzałożyciel), zdecydowali się na włączenie do swojego przedsięwzięcia inwestora. Kapitał na jego rozwój zaoferował fundusz Market One Capital. Fot. materiały prasowe, Rizon
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest Rizon i dlaczego już po pięciu miesiącach działalności przyciągnął 2 mln dolarów finansowania od funduszu Market One Capital
- Jakie trendy rynkowe wpływają na zmianę strategii inwestycyjnej MOC i w jakie projekty fundusz dziś najchętniej inwestuje.
- Jak rośnie aktywność polskich funduszy venture capital za granicą i z jakimi wyzwaniami mierzą się na rynkach globalnych.