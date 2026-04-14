WIG20 na drodze do historycznego maksimum, Żabka liderem wzrostu. Notowania GPW z 14 kwietnia 2026 r.

To był dobry dzień na warszawskim parkiecie. WIG20 idzie w górę i bliski jest pobicia historycznego rekordu. Oto co działo się we wtorek 14 kwietnia 2026 r. na warszawskim parkiecie.

14.04.2026, 17:45
Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Świetny dzień na warszawskiej giełdzie. WIG20 jest bliski historycznego rekordu. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki radziły sobie najlepiej, a które najgorzej
  2. Jak analitycy oceniają szanse WIG20 na pobicie historycznego rekordu
  3. Czy na giełdzie może pojawić się korekta
Na wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie dominowały wyraźnie pozytywne nastroje. Indeks WIG wzrósł z poziomu 132309,44 pkt do 132821,48 pkt, zyskując 1,15 proc. Na plusie znalazł się także WIGdivplus, który zwiększył swoją wartość z 2843,09 pkt do 2844,08 pkt, co oznacza wzrost o 0,77 proc.

Największe spółki również zakończyły dzień solidnymi zwyżkami. Indeks WIG20 poszedł w górę z 3621,53 pkt do 3636,72 pkt (wzrost o 1,13 proc.), natomiast WIG30 poszedł jeszcze wyżej – z 4580,7 pkt do 4605,02 pkt, co przełożyło się na wzrost o 1,33 proc.

Dobrze radziły sobie także średnie i mniejsze podmioty. mWIG40 wzrósł z 9098,27 pkt do 9144,9 pkt, zyskując 1,26 proc., a sWIG80 zakończył sesję na poziomie 30612,86 pkt wobec 30451,92 pkt wcześniej, co oznacza wzrost o 0,72 proc. Na plusie znalazł się również szeroki indeks WIG140, który wzrósł o 1,16 proc., osiągając 2581,36 pkt.

WIG20 bliski pobicia historycznego rekordu

WIG20 znajduje się na szczycie hossy i jest bliski pobicia historycznego rekordu (w październiku 2007 miał 3940 punktów). – W połowie ubiegłego tygodnia, 8 kwietnia, WIG20 powrócił do trendu wzrostowego, przełamując szczyt z końca lutego. Kolejne sesje przyniosły kontynuację tego ruchu. Dzisiaj też zwyżkujemy i myślę, że w tej chwili można zakładać cały czas dalszy ruch w górę – powiedział PAP Biznes Przemysław Smoliński z PKO BP. Jego zdaniem indeks dąży do górnego ograniczenia w granicach 3900 punktów, choć wcześniej może też mieć miejsce korekta.

W górę idą też inne indeksy. – WIG20 jest na nowych maksimach hossy, natomiast mWIG40 i sWIG80 cały czas są poniżej szczytów. sWIG80 ma jeszcze sporo do nadrobienia, natomiast indeks średnich spółek znajduje się w okolicach tego szczytu i będzie próbował go przełamać – wyjaśnia analityk PKO BP. Choć i w tych indeksach może pojawić się chwilowa obniżka. – Podobnie jak w przypadku indeksu blue chipów, także na mWIG40 może przytrafić się jakaś krótkoterminowa korekta z powodu wykupienia rynku, ale w średnim terminie szala prawdopodobieństwa jest przechylona na stronę kontynuacji wzrostów – podsumował.

Co się działo dziś na warszawskim parkiecie?

Od rana większość spółek w WIG20 rosła. Liderem okazała się Żabka, której kurs szedł w górę aż do 5,4 proc. Mocne też były CD Projekt (wzrost o 4,8 proc.) i Allegro, które szło w górę o 3,3 proc. Dobrze radził też sobie KGHM, który dziś szedł w górę o 2,5 proc. A od początku kwietnia spółka zyskała już 14 proc. Najgorzej zaś radziły sobie Orlen (spadek o 2,8 proc.) oraz Tauron (spadek o 2,6 proc.). W dół idą też Enea (o 0,6 proc.) oraz – po rekomendacji zarządu o niewypłaceniu dywidendy za 2025 r. – PGE (spadek o 1,7 proc.).

Poza WIG20 słabe są JSW, która idzie w dół o 4,5 proc., oraz Bogdanka, której kurs runął o 7,3 proc. Kurs tych dwóch spółek spada od tygodnia. Tylko od 8 kwietnia JSW spadła o 17,7 proc., a Bogdanka o 22 proc. Przed tymi spadkami obie spółki jednak mocno szły w górę.

Główne wnioski

  1. Na wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie dominowały wyraźnie pozytywne nastroje – wszystkie główne indeksy, w tym WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80, zanotowały wzrosty. Najmocniejsze zwyżki widoczne były w segmencie dużych spółek, co wskazuje na szeroki optymizm inwestorów.
  2. Wśród spółek z WIG20 liderami wzrostów były m.in. Żabka, CD Projekt i Allegro, podczas gdy część firm energetycznych, jak Orlen czy Tauron, notowała spadki. Poza głównym indeksem szczególnie słabo radziły sobie JSW i Bogdanka, których kursy wyraźnie spadają w ostatnim czasie.
  3. Indeks WIG20 znajduje się blisko historycznych maksimów i kontynuuje trend wzrostowy, choć analitycy dopuszczają możliwość krótkoterminowej korekty. Jednocześnie mniejsze indeksy, jak mWIG40 i sWIG80, wciąż mają przestrzeń do dalszych wzrostów, ponieważ nie osiągnęły jeszcze swoich szczytów.