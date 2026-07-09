WIG20 rośnie, Pepco liderem wzrostów. Dzień na GPW 9 lipca 2026 r.

Warszawska giełda utrzymuje pozytywne nastroje w trakcie czwartkowej sesji. Indeks WIG20 urósł o 0,64 proc. do 3.696,22 pkt., a szeroki WIG zyskał 0,47 proc., osiągając poziom 139.718,21 pkt. Na plusie pozostawały również średnie i małe spółki. mWIG40 zwyżkował o 0,14 proc. do 9.804,72 pkt., natomiast sWIG80 urósł o 0,39 proc. do 30.923,31 pkt.

Największym beneficjentem wzrostów w gronie blue chipów było Pepco, którego akcje drożały o 4,66 proc. Rynek pozytywnie przyjął aktualizację prognoz spółki na rok obrotowy 2026, przygotowaną po uzgodnionej sprzedaży Dealz Poland.

Pepco oczekuje wzrostu bazowej EBITDA w średnich kilkunastu procentach rok do roku, zwiększenia przychodów o 6-8 proc. oraz utrzymania marży brutto na poziomie około 51 proc. Prezes Stephan Borchert wskazał, że po dotychczasowych wynikach spółka spodziewa się osiągnięcia wyniku bliżej górnej granicy prognozowanego przedziału wzrostu przychodów.

W trzecim kwartale roku obrotowego Pepco osiągnęło 1,089 mld euro przychodów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. rok do roku. Sprzedaż porównywalna (LFL), z wyłączeniem segmentu FMCG, zwiększyła się o 5,4 proc., a marża brutto od początku roku poprawiła się o 290 punktów bazowych do 51,9 proc. Najsilniejszy wzrost sprzedaży spółka odnotowała w Europie Zachodniej.

Liderzy wzrostów i spadków

Wśród największych spółek dobrze radziły sobie także Budimex, którego akcje urosły o 1,2 proc., KGHM zyskujący 2,32 proc. oraz Grupa Kęty, której kurs zwiększał się o 1,6 proc.

Po przeciwnej stronie rynku znalazł się Kruk, którego akcje straciły 2,04 proc. Spółka poinformowała, że w drugim kwartale 2026 roku przeznaczyła na zakup portfeli wierzytelności 351 mln zł, wobec 577 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie spłaty z posiadanych portfeli wzrosły o 5 proc. rok do roku, osiągając 1,039 mld zł.

Grupa kupiła w drugim kwartale portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,101 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,581 mld zł. Aż 85 proc. inwestycji dotyczyło niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych. W gronie największych spółek słabiej zachowywały się również akcje Żabki, które spadły o 2,26 proc.

Na rynku średnich spółek wyróżniał się Asbis, którego kurs urósł o 6,09 proc. Impulsem była informacja o rozszerzeniu wyłącznej umowy z firmą SIMAGIC na rynek Republiki Południowej Afryki. W ramach porozumienia Asbis Africa będzie oferował w RPA pełną gamę produktów producenta symulatorów wyścigowych premium.

Wśród pozostałych spółek z mWIG40 inwestorzy kupowali również akcje XTB, które zyskały 3,15 proc. Akcje Creotech Instruments spadły o 0,94 proc. W środę spółka poinformowała o nawiązaniu dwukierunkowej łączności z satelitą Mikroglob-1 i odebraniu pierwszych danych telemetrycznych po jego wyniesieniu na orbitę przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX.

Największe spadki w indeksie mWIG40 notowały Mirbud, którego akcje traciły 3,75 proc., oraz Grupa Azoty, spadająca o 2,9 proc.

W segmencie małych spółek liderem wzrostów był Stalexport Autostrady, którego kurs zwyżkował o 14,64 proc. Mocno rosły także akcje PCC Rokita (+3,28 proc.) oraz Apatora (+5,2 proc.). Z kolei najsłabsze były walory Ailleronu (-4,67 proc.) i Digital Network (-2,35 proc.).