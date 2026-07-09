WIG20 rośnie, Pepco liderem wzrostów. Dzień na GPW 9 lipca 2026 r.
Czwartkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych przebiega pod znakiem umiarkowanych wzrostów głównych indeksów. Najmocniej wśród największych spółek zyskuje Pepco, którego notowania wspierają lepsze perspektywy finansowe i podniesione prognozy na rok obrotowy 2026.
Największym beneficjentem wzrostów w gronie blue chipów na GPW było Pepco, którego akcje drożały o 4,7 proc. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak radziły sobie główne indeksy warszawskiej giełdy podczas czwartkowej sesji.
- Dlaczego akcje Pepco mocno zyskiwały i jakie prognozy przedstawiła spółka.
- Które spółki znalazły się wśród liderów wzrostów i spadków na GPW.