Wilk znad rzeki Stochód. Ukraińskie pojazdy wojskowe będą produkowane w Polsce
Narodziły się na wojnie, gdzie ewakuują rannych, przewożą amunicję i wspierają ukraińskich żołnierzy. Teraz opracowane w Ukrainie bezzałogowe pojazdy lądowe będą produkowane również w Polsce pod nazwą „Wilk”.
06.07.2026, 05:30
Piotr Kisiel, prezes spółki Stohid Technology. Fot. archiwum
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim celu ukraińska firma stworzyła swoją bezzałogową platformę lądową.
- Jakimi cechami wyróżnia się ten pojazd i jaka jest jego żywotność na linii frontu.
- Jak doszło do polsko-ukraińskiej współpracy i jakie są dalsze plany spółki Stohid Technology.