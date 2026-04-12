Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?

28 marca 2026 roku w Nowym Jorku dom aukcyjny Acker zorganizował prestiżową aukcję rzadkich win, podczas której sprzedano jedną z najbardziej legendarnych butelek w historii – Romanée-Conti 1945, prywatnej piwnicy Roberta Drouhina (znanej postaci świata wina).

Był to wyjątkowy egzemplarz pochodzący z doskonale udokumentowanej prywatnej kolekcji, co w świecie win kolekcjonerskich ma kluczowe znaczenie dla wartości. Licytacja miała charakter międzynarodowy i przyciągnęła najbogatszych kolekcjonerów oraz inwestorów, którzy traktują takie wina jako aktywa porównywalne z dziełami sztuki. Ostatecznie butelka osiągnęła cenę około 800 tys. dolarów, ustanawiając nowy rekord świata dla pojedynczej butelki wina i przebijając wcześniejsze wyniki.

Mimo ogromnego zainteresowania medialnego tożsamość kupca nie została ujawniona – wiadomo jedynie, że był to anonimowy kolekcjoner, co jest standardową praktyką przy tego typu transakcjach, gdzie prywatność i bezpieczeństwo odgrywają istotną rolę.

Rocznik-legenda

Rocznik 1945 to nie tylko data. To koniec wojny, która zmieniła Europę i świat, i symbol wyjątkowego splotu natury oraz historii. W Burgundii panowały wówczas idealne warunki: gorące, suche lato pozwoliło szczepowi pinot noir osiągnąć perfekcyjną dojrzałość.

Ale prawdziwy sekret tkwi gdzie indziej. Winnice Domaine de la Romanée-Conti po zbiorach zostały wykarczowane – stare, XIX-wieczne krzewy nie przetrwały. Efekt? Zostało na świecie zaledwie około 600 butelek cennego wina. To właśnie ta ekstremalna rzadkość sprawia, że Romanée-Conti 1945 nie jest już tylko winem. To relikt świata, którego nie da się odtworzyć, który już przeminął.

Dlaczego ceny są tak absurdalnie wysokie?

Fenomen najdroższych win świata opiera się na kilku filarach:

1. Rzadkość – im mniej butelek, tym większa ich wartość. W przypadku Romanée-Conti 1945 mówimy o wartości niemal muzealnej.

2. Renoma producenta – Domaine de la Romanée-Conti to najbardziej pożądana posiadłość winiarska świata. Jej nazwa działa jak marka luksusowego zegarka czy obraz Picassa.

3. Rocznik – nie każdy rok jest wielki. 1945 r. należy do legendarnych – podobnie jak 1921 r. w przypadku Château d’Yquem 1921.

4. Stan i pochodzenie (proweniencja) – historia butelki – gdzie i u kogo była przechowywana – ma ogromne znaczenie. To trochę jak rodowód dzieła sztuki.

5. Globalny popyt – nowi kolekcjonerzy z rynków takich jak Indie, Brazylia czy Azja podbijają ceny. Wino stało się globalnym językiem prestiżu.

6. Efekt emocjonalny – kupujący często nie są spekulantami. To pasjonaci. Jak powiedział jeden z ekspertów: „to raczej profil konesera niż inwestora”.

7. Gdzie kupuje się takie wina – najdroższe butelki świata nie trafiają do zwykłych sklepów. Ich naturalnym środowiskiem są aukcje. To właśnie tam padają rekordy i tam kształtują się globalne ceny: Sotheby’s, Acker Merrall & Condit, iDealwine

Inwestowanie w wino

Inwestowanie w wino to specyficzna forma lokowania kapitału, która łączy wiedzę o rynku luksusowym z cierpliwością i selektywnym podejściem do zakupów. Kluczowe jest skupienie się na uznanych producentach, takich jak Domaine de la Romanée-Conti czy Château Lafite Rothschild, oraz na najlepszych rocznikach, które mają potencjał do długoterminowego wzrostu wartości.

Inwestor powinien kupować wyłącznie wina z pewnego źródła – renomowanych domów aukcyjnych, jak Acker, lub bezpośrednio od dystrybutorów – zwracając szczególną uwagę na tzw. provenance, czyli udokumentowane pochodzenie butelki. Niezwykle ważne są też warunki przechowywania: stała temperatura, wilgotność i brak światła, ponieważ nawet najdroższe wino traci wartość, jeśli było źle magazynowane.

Warto dywersyfikować portfel (różne regiony, np. Burgundia, Bordeaux, Napa Valley), śledzić trendy rynkowe i wyniki aukcji, a także uzbroić się w cierpliwość – najlepsze zwroty osiąga się zwykle po wielu latach, gdy rzadkość i popyt rosną, a dostępność danego rocznika maleje.

Zyski z inwestowania w wina kolekcjonerskiego mogą być bardzo atrakcyjne, ale są zróżnicowane i zależą od jakości selekcji oraz horyzontu czasowego. Historycznie najlepsze etykiety od producentów takich jak Domaine de la Romanée-Conti czy Château Margaux przynosiły średnioroczne stopy zwrotu rzędu 5-12 proc., a w wyjątkowych przypadkach nawet więcej.

Najbardziej spektakularne zyski pojawiają się przy rzadkich rocznikach kupionych relatywnie wcześnie – zdarza się, że ich wartość rośnie o 100-300 proc. w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu lat, choć to raczej scenariusz dla topowych win i cierpliwych inwestorów.

Trzeba jednak pamiętać, że rynek nie rośnie liniowo. Zdarzają się okresy stagnacji, a niektóre butelki mogą nie zyskać na wartości. Realistycznie, dobrze zbudowany portfel win klasy inwestycyjnej często daje wyniki porównywalne do stabilnych aktywów (jak nieruchomości czy obligacje premium), ale z potencjałem na wyższe „strzały” przy wyjątkowych okazjach – kosztem mniejszej płynności i konieczności specjalistycznej wiedzy.

Warto wiedzieć Zasady dla kupujących: ustal budżet i trzymaj emocje na wodzy

sprawdzaj prowieniencję

analizuj ceny rynkowe

porównuj aukcje równolegle

licz koszty transportu i przechowywania

Po co kupować wino za tysiące euro?

Dobrym przykładem spektakularnej inwestycji jest Romanée-Conti 1945 od Domaine de la Romanée-Conti – jeszcze kilkanaście–kilkadziesiąt lat temu butelki tego rocznika można było kupić za ułamek dzisiejszej ceny, a w 2018 roku osiągnęły ponad 500 tys. dolarów, by w 2026 roku przebić poziom ok. 800 tys. euro, co oznacza duży wzrost wartości.

Innym znanym przypadkiem jest Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, które pierwotnie kosztowało kilkaset dolarów, a już po kilkunastu latach osiągnęło ceny rzędu setek tysięcy na aukcjach charytatywnych – to przykład inwestycji z ogromnym zwrotem w stosunkowo krótkim czasie.

Warto wiedzieć Jak zarabiać na winie? Rynek win inwestycyjnych rozwija się dynamicznie. Kluczowe strategie to: kupowanie młodych win od topowych producentów

inwestowanie w regiony „wschodzące” (np. niektóre apelacje południowej Francji)

handel na platformach specjalistycznych

dywersyfikacja kolekcji

Bardziej „systematyczne” zyski widać na klasykach z Bordeaux, takich jak Château Lafite Rothschild 1982, którego ceny rosły stabilnie przez dekady (często kilkakrotnie), szczególnie w okresie popytu z Azji po 2000 roku. Z kolei wina z Château Margaux czy Château Latour potrafiły w dobrych rocznikach podwajać lub potrajać wartość w ciągu 10-20 lat, co pokazuje, że oprócz „rekordów świata” jest też bardziej przewidywalna ścieżka zarabiania na winie – oparta na renomie producenta, jakości rocznika i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Najważniejsze to wiedza i cierpliwość. Wino to inwestycja długoterminowa. Rynek win kolekcjonerskich przyciąga zarówno legendarnych indywidualnych kolekcjonerów, jak i wyspecjalizowane firmy inwestycyjne. Jedną z najbardziej znanych postaci był Bill Koch, miliarder, który zgromadził ogromną kolekcję i zasłynął także walką z fałszerstwami na rynku, co podniosło znaczenie autentyczności.

W świecie handlu i inwestycji dużą rolę odgrywają domy aukcyjne, takie jak Acker czy Sotheby's, które nie tylko pośredniczą w sprzedaży, ale też kształtują ceny i trendy globalne. Coraz większe znaczenie mają również platformy i fundusze inwestycyjne, jak Liv-ex – londyńska giełda win, na której handlują profesjonaliści – oraz Cult Wines, oferująca zarządzanie portfelami win dla zamożnych klientów.

W ostatnich latach do gry weszli też inwestorzy z Azji i Bliskiego Wschodu oraz fundusze traktujące wino jako alternatywną klasę aktywów. Sprawia to, że rynek coraz bardziej przypomina świat sztuki czy luksusowych zegarków: oparty na reputacji, rzadkości i globalnym kapitale.

Zdaniem eksperta Grand Cru kontra reszta świata win Świat wina stale się rozwija. Obecnie popyt na wina wysokiej jakości nigdy nie był większy, a kraje wschodzące, takie jak Chiny, Rosja, a ostatnio Indie, obserwują wzrost liczby nowych konsumentów. W rezultacie popyt znacznie wzrósł w ostatnich latach, podczas gdy wielkość produkcji pozostała stabilna. To prowadzi do braku równowagi między podażą a popytem. Rynek wina składa się z dwóch odrębnych części: wiat win Grand Cru i prestiżowych apelacji, związanych z sektorem luksusowym oraz pozostała część rynku, obejmująca wszystkie inne wina, która jest zasadniczo związana z tradycyjną konsumpcją. Świat win Grand Cru i prestiżowych apelacji odnotował bardzo korzystny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat. A ceny winnic za hektar gwałtownie wzrosły, podobnie jak ceny samych win Grand Cru.



Najdroższe wina świata – ranking legend

Oto lista rekordowych butelek (opracowanie na podstawie danych domów aukcyjnych i rynku inwestycyjnego):

Romanée-Conti 1945 – ok. 812 500 dolarów

Źródło: Acker Merrall & Condit Romanée-Conti 1945 (inna butelka) – 558 tys. dolarów

Źródło: Sotheby’s Château Lafite Rothschild 1869 – 233 tys. dolarów

Źródło: Sotheby’s Château Cheval Blanc 1947 – ok. 304 tys. dolarów Heidsieck Monopole 1907 (z wraku statku) – ok. 275 tys. dolarów Château Margaux 1787 – historycznie bezcenne (związane z Thomas Jefferson)

Nowa geografia luksusu

Choć Francja pozostaje sercem wielkich win, ich handel i konsumpcja rośnie na całym świecie. Londyn czy Nowy Jork wyprzedzają dziś Paryż pod względem dostępności i różnorodności. Powód? Bogaci kolekcjonerzy, luksusowe hotele i rozwinięte platformy inwestycyjne.

W świecie wielkich win nie chodzi już tylko o smak. To opowieść o czasie, historii i ludzkiej fascynacji tym, co nieosiągalne. Bo czasem jedna butelka potrafi być więcej warta niż mieszkanie w Paryżu.