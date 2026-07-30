Wojenny sprawdzian. Spółki PZU i PKO BP walczą o większe wpływy w Ukrainie
„Wojna nie zwalnia z celów” — deklarują szefowie ukraińskich biznesów PZU i PKO BP. Obaj walczą o udziały w rynku: gdy pierwszy dopina przejęcie MetLife i wchodzi w nowe nisze, drugi zdobywa kolejne gwarancje i przyznaje, że pozycja KredoBanku nie zaspokaja ambicji grupy. Szans upatruje w prywatyzacji.
30.07.2026, 05:50
W Ukrainie nie ma mowy o żadnych zwolnieniach. "Byłby to ruch kompletnie bez sensu" – otwarcie przyznaje Maciej Szyszko, prezes PZU Ukraina (po prawej). Jakub Karnowski, szef KredoBanku (po lewej) dodaje, że to przejaw odpowiedzialności wobec pracowników i ich rodzin, które walczą o wolność Ukrainy. Fot. PKO BP/PZU
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda codzienne funkcjonowanie instytucji finansowych w warunkach wojennych.
- Gdzie PZU Ukraina upatruje wzrostu udziałów rynkowych mimo trwającego konfliktu.
- Jak grupa PKO BP mogłaby wykorzystać wielki program prywatyzacji banków.