Kategoria artykułu: Sport
Wojna gigantów, nostalgia i interwencja FIFA. Eksperci oceniają koszulki na obecnym mundialu
Mistrzostwa świata to nie tylko święto futbolu, ale też największe na globie wybiegi mody sportowej. Tegoroczny turniej już zapisał się w historii rekordową liczbą producentów, jednak ostateczne starcie o serca kibiców i portfele kolekcjonerów i tak rozegrało się między markami z absolutnego topu. Specjalnie dla XYZ kulisy mundialowego dizajnu analizują eksperci.
18.06.2026, 04:15
Koszulka Jamala Musiali, gwiazdy reprezentacji Niemiec (fot. Getty Images). Fot. Julian Finney, FIFA/FIFA via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto tworzy wielką trójkę dostawców koszulek na mundialu.
- Co stanowi przewagę Adidasa nad Nike.
- Na czym polegało zamieszanie z koszulkami reprezentacji Haiti i co to miało wspólnego z historią Polski.