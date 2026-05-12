Wpływ to nie to, co robisz, ale to, co zostaje w drugim człowieku. Martyna Wojciechowska gościem podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor"

Leadership Factor – sprawdzamy wpływ, nie wizerunek

To nie jest wywiad. To sprawdzian przywództwa. Nie pytamy liderów, kim są. Sprawdzamy, dlaczego jedni mają wpływ, a inni tylko stanowiska.

Gościnią tego odcinka jest Martyna Wojciechowska – dziennikarka, podróżniczka, założycielka Fundacji Unaweza i twórczyni projektu Młode Głowy. To także autorka programów i książek, od lat zaangażowana społecznie w działania związane z prawami kobiet, edukacją i zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Tym razem nie rozmawiamy o krańcach świata. Rozmawiamy o wpływie. O odpowiedzialności. O tym, co zostaje po człowieku w innych ludziach.

„Nie interesują mnie już zasięgi. Interesuje mnie wpływ”

Jedno z pierwszych zdań ustawia ton całej rozmowy.

– Chcę być influencerką w pierwotnym znaczeniu słowa influence – czyli mieć wpływ – mówi Martyna Wojciechowicz.

I właśnie dlatego ten odcinek jest tak ważny. Pokazuje fundamentalną różnicę między rozpoznawalnością a autorytetem, między obecnością w mediach a odpowiedzialnością za to, co ta obecność robi z ludźmi.

– Rozpoznawalność możesz przepie...ć na głupoty albo zrobić z nią coś ważnego – mówi gościni XYZ.

To zdanie powinno dziś wybrzmieć szerzej – szczególnie w świecie, który coraz częściej nagradza emocję zamiast odpowiedzialności.

„Najbardziej boimy się ludzkiej oceny”

W rozmowie wraca także temat odwagi. Martyna opowiada o sobie jako o dziecku wycofanym, nieśmiałym, „siedzącym w kącie”. I mówi coś niezwykle ważnego.

– Odwaga bierze się też ze zgody bliskich osób na popełnianie błędów – twierdzi założycielka Fundacji Unaweza.

To jedna z najmocniejszych lekcji tego odcinka, bo pokazuje, że przywództwo nie zaczyna się od pewności siebie. Zaczyna się od środowiska, które pozwala człowiekowi próbować, mylić się i nadal czuć swoją wartość.

„Słowa lidera mogą być pierwszą pomocą albo pierwszą przemocą”

W odcinku mocno wybrzmiewa również odpowiedzialność za język, sposób komunikacji i emocjonalne konsekwencje słów.

– Każdy odpowiada za swoje słowa. Nie odpowiadam za wszystkie emocje innych ludzi. Ale chcę mieć poczucie, że zrobiłam wszystko, żeby mój komunikat nie był raniący, tylko rozwijający – mówi Martyna Wojciechowska.

To szczególnie ważne dziś – w świecie permanentnej ekspozycji, social mediów i komunikacji opartej na szybkości, a nie uważności.

„Najlepszy zespół to nie zbiór najmocniejszych ludzi”

Jednym z najbardziej praktycznych momentów rozmowy jest refleksja Martyny po wyprawie na Mount Everest. Przyznaje, że kiedyś sądziła, że najlepszy zespół to zbiór najsilniejszych jednostek. Dziś myśli inaczej.

– Najlepszy zespół to taki, który najlepiej pracuje na wspólny cel – uważa podróżniczka.

To ważne szczególnie dla liderów biznesu, bo wiele organizacji nadal buduje kulturę opartą na indywidualnych gwiazdach, zamiast na jakości relacji i współpracy.

DNA przywództwa wg Gallupa

Styl przywództwa Martyny opiera się na domenie Executing i Strategic Thinking, ale

warto zwrócić uwagę, że są to cechy związane przede wszystkim z ideami i

wartościami. Kluczowe dla niej jest poczucie spójności działań z wewnętrznym

przekonaniem o ich słuszności – inspirujące przywództwo z misją czynienia dobra.

Martyna nie zbiera doświadczeń dla adrenaliny. Ona zbiera historie ludzi. I właśnie

dlatego jej wpływ nie kończy się na podróżach.

Top 5 talentów Gallupa Martyny Wojciechowskiej: Organizator, Odpowiedzialnosć, Zbieranie, Pryncypialnosć, Strateg. Fot. Jakub Kuźmiński XYZ

„Pomaganie może być formą przemocy”

Jednym z bardziej wymagających fragmentów rozmowy jest refleksja o pomaganiu. Martyna mówi wprost, że dużo osób pomaga dlatego, że im to dobrze robi na ego.

– Wywieranie wpływu na innych pod pretekstem uszczęśliwiania ich jest formą przemocy – uważa nasza gościni.

To niezwykle ważna refleksja – nie tylko dla liderów społecznych, ale także dla menedżerów, rodziców i szefów.

Najważniejsze jest zaufanie

W rozmowie pojawia się też temat odpowiedzialności mediów, platform społecznościowych i współczesnej kultury uwagi.

– Mogę sobie poradzić bez chwilowego większego zasięgu. Najważniejsze jest to, że ludzie mają do mnie zaufanie – twierdzi Martyna Wojciechowska.

To zdanie brzmi dziś niemal kontrkulturowo i dlatego jest tak ważne.

Zapytana o to, czego oczekuje dziś od liderów, odpowiada bardzo konkretnie: wizji, odpowiedzialności, odwagi przyznawania się do niewiedzy, otwartości na feedback i gotowości uczenia się od innych. I podkreśla, że lider nie musi wiedzieć wszystkiego najlepiej. Musi natomiast dawać ludziom poczucie kierunku.

„W życiu najważniejszy jest czas”

Ostatnie słowa zamykają cały odcinek wyjątkowo mocno.

– Nie ma dziś nic ważniejszego niż czas. Jeśli ktoś daje ci swój czas – daje ci coś najcenniejszego – mówi Martyna Wojciechowicz.

I być może właśnie o tym jest ten odcinek. O tym, jak żyć i działać tak, żeby ludzie po spotkaniu z tobą czuli się bardziej wartościowi, a nie mniejsi.

Świat nie potrzebuje dziś kolejnych ludzi z zasięgami. Potrzebuje ludzi, którzy rozumieją konsekwencje własnego wpływu. Bo prawdziwy Leadership Factor nie zaczyna się od tego, ilu ludzi cię słucha. Tylko od tego, co zostaje w nich po spotkaniu z tobą.