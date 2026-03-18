Wraca największe bezpłatne wydarzenie biznesowe dla studentów w Polsce. 20. edycja Festiwalu BOSS – wystartowała rejestracja

Jak założyć własny biznes? Dlaczego większość firm upada w ciągu pierwszych dwóch lat od założenia? Czy własna działalność to gra tylko dla odważnych? Na te i inne pytania odpowiedzą topowi specjaliści podczas 20. edycji Festiwalu BOSS.

Zapisz się już teraz na największe bezpłatne wydarzenie dla studentów zainteresowanych światem biznesu i przedsiębiorczości. Co cię czeka? Tegoroczna trasa obejmie aż 7 miast, a na jej scenach pojawią się ikony polskiej przedsiębiorczości, topowi praktycy, którzy podzielą się cennym doświadczeniem i insightami. Jubileuszowa, 20. edycja Festiwalu BOSS, rozpocznie się 25 marca w Gdańsku i dotrze aż do Warszawy, gdzie 21–22 kwietnia odbędzie się jej finał. Sprawdź, czy odwiedzimy także Twoje miasto:

25.03 – Gdańsk – Politechnika Gdańska

26.03 – Opole – Uniwersytet Opolski

16.04 – Katowice – Uniwersytet Ekonomiczny

16.04 – Rzeszów – Politechnika Rzeszowska

14-15.04 – Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny

21-22.04 – Wielki Finał w Warszawie – Akademia Leona Koźmińskiego

TBA – Poznań – TBA

Organizatorzy przygotowali cykl prelekcji i serię fireside chatów, a także strefę networkingu. Na scenach Festiwalu BOSS pojawią się liderzy, którzy realnie zmieniają rynek. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Tomasz Karwatka (twórca Divante), Marcin Czyczerski (ex-CEO CCC), Marian Owerko (założyciel i wieloletni prezes Bakalland) oraz eksperci z takich marek jak ORLEN czy PwC.

Festiwal BOSS od lat udowadnia, że droga do sukcesu nie jest usłana różami. Prelegenci skupią się na faktach: od budowania mindsetu lidera, przez skalowanie startupów, aż po wykorzystanie AI w codziennej pracy. Uczestnicy otrzymają dawkę praktycznej wiedzy, której nie znajdą w akademickich podręcznikach. To także doskonała okazja do budowania sieci kontaktów i poznania studentów o podobnych celach i marzeniach.

Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj

To hasło przyświeca organizatorom imprezy od 20 lat. „Chcemy, aby każdy uczestnik wyszedł z festiwalu z konkretnym planem na własny rozwój lub biznes” – mówi Bartosz Dębczyński, ogólnopolski menadżer Festiwalu BOSS.

Wydarzenie jest w pełni bezpłatne dla społeczności akademickiej. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie: www.festiwalboss.pl. Miejsca są ograniczone.

O Organizatorze: Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club od 2001 roku inspiruje młodych Polaków do brania spraw w swoje ręce. Jesteśmy jedną z największych organizacji promujących przedsiębiorczość wśród studentów.

XYZ wspiera inicjatywę w ramach Kampusu XYZ. Szczegóły