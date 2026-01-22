Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wspólne inwestowanie funduszy z portfela PFR Ventures. Korzyść czy ryzyko dla rynku?
Koinwestycje są naturalnym elementem rozwoju rynku venture capital. Jednak w przypadku funduszy publiczno-prywatnych skrajne koncentrowanie kapitału w tych samych spółkach byłoby szkodliwe dla rynku.
22.01.2026, 04:00
Koinwestycje z jednej strony pozwalają na udział w rundach mniejszym funduszom venture capital, z drugiej minimalizują wysokie ryzyko, które zawsze towarzyszy inwestowaniu w startupy. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie przebiega granica między korzystną współpracą inwestorów a ryzykiem nadmiernej koncentracji kapitału w tych samych spółkach.
- W jaki sposób dystrybucja środków publicznych przez PFR Ventures wpływa na strukturę transakcji, relacje między funduszami i dynamikę całego rynku VC.
- Jak często fundusze w portfela PFR Ventures spotykają się przy wspólnych transakcjach.