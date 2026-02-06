W drodze do poolu atomowego
Kategoria artykułu: Biznes
Wspólne ryzyko, strategiczna decyzja. Co stoi za ideą polskiego poolu atomowego?
Polska elektrownia jądrowa mogłaby zostać ubezpieczona przez zagraniczne instytucje, ale oznaczałoby to wyższe koszty, mniejszą kontrolę nad kluczowymi decyzjami oraz rezygnację z dostępu do unikalnej wiedzy o ryzyku i technologii. W XYZ rozpoczynamy cykl „W drodze do poolu atomowego”, poświęcony jednej z najbardziej strategicznych i bezprecedensowych inicjatyw w historii polskiej energetyki.
06.02.2026, 05:30
Pierwszy blok w elektrowni jądrowej zlokalizowanej na Pomorzu w gminie Choczewo, ma ruszyć w 2035 r. Fot. PAP/Adam Warżawa; wizualizacja: PEJ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ubezpieczenie OC za szkody jądrowe jest warunkiem uruchomienia elektrowni jądrowej.
- Czym jest pool atomowy i dlaczego pojedyncze towarzystwo nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ryzyka jądrowego.
- Jakie konsekwencje finansowe, operacyjne i merytoryczne miałby brak krajowego poolu.