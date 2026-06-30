Kategoria artykułu: Analizy
Wyhamowanie boomu IT i słabsza aktywność w regionach wschodnich. Jak zmienia się przedsiębiorczość w Polsce
Liczba aktywnych przedsiębiorstw rośnie, ale tempo powstawania nowych firm wyraźnie wyhamowało. W których branżach powstaje ich najwięcej, a w których najmniej? Czy wojna w Ukrainie i sytuacja na granicy z Białorusią mają wpływ na przedsiębiorczość we wschodniej Polsce?
30.06.2026, 21:16
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się liczba i struktura aktywnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2024 oraz które branże zyskują, a które tracą udział w nowo powstających firmach.
- Które województwa są najbardziej, a które najmniej „przedsiębiorcze" w przeliczeniu na liczbę mieszkańców i co za tym stoi.
- Czy i jak wojna w Ukrainie oraz sytuacja na granicy z Białorusią odbijają się na powstawaniu nowych firm w regionach przygranicznych.