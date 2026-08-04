Kategoria artykułu: fact-checking
Wyjątkowo zimny i deszczowy lipiec? Co na to dane?
Sprawdziliśmy średnie temperatury powietrza oraz dane o opadach deszczu w Warszawie i w wakacyjnych kurortach w Gdańsku i Zakopanem. O ich interpretację poprosiliśmy eksperta z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
04.08.2026, 05:15
Tegoroczny lipiec w Gdańsku był chłodniejszy i bardziej deszczowy niż w latach ubiegłych. Fot. PAP/Adam Warżawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie średnie temperatury odnotowano w lipcu tego roku w Warszawie, Gdańsku i Zakopanem.
- Jak wyglądają one na tle lat ubiegłych. Czy było rzeczywiście chłodniej niż wcześniej.
- Czy padało bardziej niż w latach ubiegłych.