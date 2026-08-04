Wyjątkowo zimny i deszczowy lipiec? Co na to dane?

Wstępne dane opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że miniony lipiec był nieco chłodniejszy niż zwykle.

W Warszawie, Gdańsku i Zakopanem anomalie od średniej temperatury

Średnia temperatura powietrza zanotowana w lipcu w Warszawie wyniosła 19 stopni Celsjusza i była o 0,3 stopnia niższa niż średnia z lat 1991-2020.

Poniżej średniej było też w Gdańsku i Zakopanem. Średnia temperatura powietrza dla Zakopanego wyniosła 15 stopni Celsjusza, czyli o 0,4 stopnia mniej niż średnia z 30 lat między 1991 a 2020 rokiem.

Średnia temperatura powietrza w lipcu w Gdańsku wyniosła jedynie 18 stopni Celsjusza i według danych IMGW była o 0,7 stopnia niższa niż średnia z lata 1991-2020.

Chłodniejszy lipiec pod Giewontem

Mówimy o temperaturze zmierzonej dla wysokości dwóch metrów nad gruntem, w cieniu, czyli w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wyliczenia powstają w oparciu na temperaturach średnich dobowych, które wylicza się na podstawie temperatury minimalnej, maksymalnej oraz odczytów z godziny 6 i 18.

Jeśli przyrównamy średnie lipcowe temperatury w Warszawie, Gdańsku i Zakopanem do tych z ostatnich 14 lat, w tym roku w stolicy Tatr lipiec był najchłodniejszy (15 stopni Celsjusza).

Lipiec w Gdańsku ze średnią 18 stopni Celsjusza także nie należał do najcieplejszych, ale chłodniej było w 2017 roku, kiedy średnia wyniosła 17 stopni.

19 stopni Celsjusza dla Warszawy to niewiele, ale podobne wartości odnotowano choćby w 2020, 2019 i 2017 roku.

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Lipcopad?

Dane IMGW dowodzą, że miniony wakacyjny miesiąc był szczególnie deszczowy w Gdańsku i Warszawie, gdzie padało więcej niż przeciętnie.

W stolicy suma miesięcznych opadów w lipcu wyniosła 113 milimetrów i jest o 37 proc. większa od średniej w latach 1991-2020. Podobnie było w Gdańsku, gdzie spadło 100 milimetrów deszczu, czyli o 26 proc. mniej niż średnia z lat 1991-2020.

W Zakopanem padało mniej, niż można było się spodziewać. Suma opadów deszczu w lipcu wyniosła 131 milimetrów i była o 32 proc. mniejsza niż średnia z lat 1991-2020. Jeszcze mniej pod Giewontem padało w 2020 roku (121 milimetrów), 2019 roku (98 milimetrów), 2017 roku (94 milimetrów), 2015 roku (63 milimetrów) i 2013 roku (94 milimetrów).

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Zdaniem eksperta Czy ten lipiec w Polsce był zimny i deszczowy? Nie można powiedzieć, że lipiec był chłodny, a szczególnie nie można mówić o tym, że był ekstremalnie chłodny. Takie temperatury są klimatologicznie właściwe dla lipca na naszej szerokości geograficznej w Europie Centralnej.



Można zauważyć, że lipcowe temperatury w Polsce były bliskie normy w latach 1991-2020. Podobne, choć oczywiście nieco inne wartości, zostały odnotowane w lipcu zeszłego roku, a także w 2020, 2019, 2016 oraz 2013 roku. Choć, w tym ostatnim przypadku, mieliśmy nieco większą rozbieżność.



Można powiedzieć, że lipiec był suchy na południu kraju ze względu na to, że wysokość opadu wynosiła około 60-75 proc. normy z okresu lat 1991-2020. Natomiast na północy Polski obserwowaliśmy opady powyżej normy. Szczególnie na północnym wschodzie (150 proc. normy).



Trudno to podsumować w sposób jednoznaczny dla całego kraju. Można jednak stwierdzić, że obserwujemy bardzo intensywną suszę hydrologiczną. Praktycznie na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy. Nawet te większe opady, które były notowane na północnym wschodzie, w skali całego kraju nie rozwiązały tego problemu.