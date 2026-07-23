Architekci przedsiębiorczości
Kategoria artykułu: Biznes
Wykorzystajmy historyczne pięć minut, jakie na arenie międzynarodowej ma Polska
Centrum europejskiej gospodarki przesuwa się na wschód, w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej, regionu Morza Czarnego i Azji Centralnej. Polska jest liderem tego procesu - mówi Piotr Iwo Chmielewski, prezes Rohlig SUUS Logistics.
23.07.2026, 03:00
Chciałbym, żeby o naszej firmie mówiono, że to polski, ale globalny czempion logistyczny - deklaruje Piotr Iwo Chmielewski, prezes Rohlig SUUS Logistics.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak z niewielkiego oddziału międzynarodowej firmy powstał Rohlig SUUS Logistics, jeden z największych polskich operatorów logistycznych oraz jak przebiegała sukcesja w rodzinnym biznesie.
- Dlaczego Europa Środkowo-Wschodnia, Ukraina i Azja Centralna stają się nowym centrum wzrostu gospodarczego i jakie szanse stwarza to polskim firmom.
- Jaką rolę odgrywa dziś logistyka w świecie geopolitycznych napięć i dlaczego operatorzy logistyczni coraz częściej stają się strategicznymi doradcami biznesu.