Wynik finansowy ważny jak sportowy. Jak Pogoń Szczecin dba o rozwój biznesu

Reklama na koszulkach, bandach reklamowych, w przerwie meczu albo po zdobytej bramce - możliwości komercyjnej współpracy z klubem piłkarskim jest dziś bez liku. I wciąż przybywa nowych. Zespoły szukają kolejnych pomysłów na przyciągniecie sponsorów i partnerów, a ci chcą się wyróżniać na tle biznesowej konkurencji.

– Ostatnio wprowadziliśmy drugi rząd band ledowych. Pierwszy raz w Polsce zostało ono wprowadzone z opcją tak zwanej „ściany”. Polega to na tym, że i pierwszy rząd i drugi rząd stanowi jedno i w tym momencie mamy ponad dwa metry takiej wizualnej reklamy logotypu partnera, które jest idealnie widoczne poprzez pryzmat oka kamery - mówi Marek Andrzejkowicz.

Zintegrować lokalny biznes

Współpraca z Pogonią Szczecin dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z logotypem na koszulce. Klub staje się hubem komunikacyjnym, łączącym lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. Elementem tej strategii jest projekt Biznesowa Duma Pomorza.

– Dajemy płaszczyznę, którą jest Pogoń Szczecin - miejsce gdzie praktycznie co dwa tygodnie jest możliwość spotkania się podczas meczu ligowego na własnym stadionie. Partnerzy mogą też ze sobą współpracować w trakcie wewnętrznych spotkań. My je aranżujemy po to, żeby ta współpraca między nimi jeszcze jak najbardziej się zawiązywała – tłumaczy Marek Andrzejkowicz.

Umowa z klubem ma nie być jedynie klasycznym sponsoringiem a inwestycją w sieć kontaktów. W dodatku finansowo dostępną także dla małych, lokalnych firm.

– W przypadku projektu Biznesowej Dumy Pomorza prosimy o wpłaty miesięczne na poziomie powyżej 5,5 tys. zł netto – mówi dyrektor pionu biznesu w Pogoni.

Ile w klubie biznesu

Na budżety klubów Ekstraklasy składa się kilka elementów. To wpływy z praw telewizyjnych, sprzedaży biletów i klubowych pamiątek oraz właśnie przychody z tytułu umów sponsoringowych.-

– U nas jest to w okolicach 35-40 proc. wszystkich wpływów. Natomiast patrzymy też na to, co działo się pięć lat wstecz. Widzimy znaczący przyrost, jeżeli chodzi o kwestie umów sponsorskich. Dla nas to jest bardzo taki jasny kierunek. Budując tą długofalową strategię współpracy, rozbudowując te nasze pojedyncze świadczenia, bardzo mocno wzmacniamy budżet. I taki kierunek obraliśmy na kolejne sezony – opowiada Marek Andrzejkowicz.

– Zależy nam też na budowaniu dużej liczby mniejszych przedsiębiorców, partnerów, bo pozwala to nam też na systematyczne dostarczanie środków do naszego budżetu. Natomiast my w zamian oferujemy bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Pożądanym świadczeniem jest spotkanie z zawodnikiem pierwszej drużyny. Ci, którzy są na szczycie naszej struktury partnerskiej, mają ten przywilej, że faktycznie ten czy inny zawodnik odwiedzi firmę. Albo będzie uczestniczył na przykład w spotkaniu dla dzieci danych pracowników danej firmy – mówi Marek Andrzejkowicz.