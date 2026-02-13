Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 8
Wynik finansowy ważny jak sportowy. Jak Pogoń Szczecin dba o rozwój biznesu
Dla kibiców najważniejsze są trofea i zwycięstwa. Jednakl Marek Andrzejkowicz, dyrektor pionu biznesu ekstraklasowej Pogoni Szczecin, nie ma wątpliwości, że kluby piłkarskie to dziś prężnie działające przedsiębiorstwa, które muszą dbać o płynność finansową niezależnie od aktualnej formy sportowców. W podcaście „Sport to pieniądz” tłumaczy, jak to się robi w Szczecinie.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki procent budżetu Pogoni Szczecin stanowią wpływy z kontraktów biznesowych.
- Czym jest projekt Biznesowa Duma Pomorze i ile kosztuje wzięcie w nim udziału.
- Jak marketingowo i frekwencyjnie rozwija się w Pogoni piłkarska sekcja kobiet.