Wyobraźnia, która nie jest oczywista. O książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adama Zemana (RECENZJA)

Są książki o wyobraźni, które brzmią jak podręczniki coachingu. Obiecują, że wystarczy „uwierzyć w siebie”, by w głowie pojawiły się jednorożce. Są też takie, które przypominają raport z laboratorium: precyzyjne, chłodne, momentami jałowe. Adam Zeman w „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” próbuje zrobić coś trudniejszego: połączyć oba porządki. Nie jest to łatwe, jeżeli nie chcemy popadać ani w ezoterykę, ani w suchą neurobiologiczną buchalterię. I – co nie jest wcale oczywiste – w dużej mierze mu się to udaje.

To nie jest książka, która chce zachwycić czytelnika efektem „wow”. Raczej taka, która powoli podkopuje grunt pod przeświadczeniami, na których zbudowaliśmy potoczne myślenie o umyśle. Jej ambicje są pozornie skromne, a w istocie wywrotowe: odebrać wyobraźni status oczywistości.

Warto wiedzieć BIO Adam Zeman jest brytyjskim neurologiem i profesorem kognitywnej oraz behawioralnej neurologii, związanym głównie z University of Exeter Medical School. To on ukształtował współczesne badania nad afantazją – stanem, w którym ludzie nie tworzą mentalnych obrazów – i ukuł tę nazwę w literaturze naukowej. Zeman bada także zaburzenia snu, pamięci i różnorodne formy wyobraźni jako integralnej części działania mózgu. Wykształcony w Oksfordzie, łączy wiedzę kliniczną z fascynacją tym, jak umysł konstruuje rzeczywistość i sens.

Co właściwie bada Zeman ?

Adam Zeman wraca do pytania starego jak filozofia: czym jest wyobraźnia i skąd się bierze. Nie interesuje go jednak romantyczna mgła nad mózgiem ani metafizyka „iskry twórczej”. Interesuje go konkret: sieci neuronowe, przypadki kliniczne, eksperymenty psychologiczne, ale także – i to istotne – język, literatura, narracja.

Książka prowadzi czytelnika przez historię myślenia o wyobraźni – od filozofii po neuroobrazowanie. Pokazuje jej związki z pamięcią, snem, halucynacjami, empatią i twórczością. Nie układa się jednak w linearny wykład. Zeman krąży wokół problemu, wraca do niego z różnych stron, jakby sam sposób narracji miał sugerować, że wyobraźnia nie daje się zamknąć w jednym modelu.

Brzmi jak wykład? Momentami tak. Ale autor ma dar do opowiadania historii – zwłaszcza historii pacjentów, których doświadczenia bywają bardziej przekonujące niż najnowsze skany fMRI. Co ważne, nie są one traktowane jak ciekawostki medyczne, lecz jak pełnoprawne świadectwa odmiennych sposobów bycia w świecie.

Wyobraźnia jako pole relacyjne

Najważniejszym ruchem, jaki wykonuje Zeman w „The Shape of Things Unseen”, nie jest opis konkretnego zjawiska ani próba zdefiniowania jednej funkcji psychicznej, lecz przesunięcie samego pojęcia wyobraźni. To, co w potocznym myśleniu uchodzi za przezroczystą zdolność – coś, co „po prostu się ma” – zostaje tu poddane egzorcyzmom. Wyobraźnia przestaje być rozumiana jako wewnętrzny ekran, na którym wyświetlają się obrazy świata, czy też osobny moduł umysłu, który można odłączyć, zbadać i opisać w izolacji. Zamiast tego wyłania się jako pole relacji – dynamiczna przestrzeń napięć, w której splatają się poznanie, emocje i doświadczenie kulturowe.

Z tej perspektywy wyobraźnia nie jest ani luksusem artystów, ani ozdobnikiem racjonalnego myślenia. Jest trybem operacyjnym umysłu. To w niej pamięć styka się z afektem, abstrakcja z cielesnym poczuciem sensu, a myślenie z motywacją. Zeman konsekwentnie pokazuje, że obrazy mentalne – o ile w ogóle się pojawiają – nie działają w próżni. Same w sobie nie niosą znaczenia. Bez emocjonalnego zaplecza są techniczne, puste, martwe – jak schemat bez napięcia, mapa bez terenu.

Ten sposób myślenia prowadzi autora do subtelnej, ale istotnej rewizji jednego z najbardziej zakorzenionych uprzedzeń poznawczych kultury Zachodu: wizualnego uprzywilejowania. Od filozofii po język potoczny „widzenie” pełni rolę nadrzędnej metafory rozumienia świata. „Widzę, co masz na myśli”, „jasny obraz sytuacji”, „coś się rysuje” – myślenie zostaje tu nieustannie skolonizowane przez wzrok. Tymczasem badania neurobiologiczne przywoływane przez Zemana sugerują coś znacznie mniej intuicyjnego. Wyobraźnia – a zwłaszcza kreatywność – nie jest wyłącznie sprawą reprezentacji sensorycznych.

Aktywność sieci wyobrażeniowych silnie splata się z układami limbicznymi, odpowiedzialnymi za emocje, pragnienie i poczucie znaczenia. To nie przypadek ani neurobiologiczny margines. Emocje nie są dodatkiem do myślenia, lecz jego warunkiem energetycznym. Bez afektu nie ma sensu, a bez sensu – nie ma wyobraźni zdolnej do tworzenia czegokolwiek nowego. Kreatywność nie polega więc na mechanicznym łączeniu idei, lecz na ich afektywnym naładowaniu. Pomysły, które nic nie znaczą emocjonalnie, bywają poprawne, logiczne, nawet błyskotliwe – ale pozostają jałowe.

Afantazja jako punkt testowy

W tym właśnie kontekście pojawia się afantazja. To nie jest centralny temat książki, lecz punkt testowy, sonda wbita w nasze przyzwyczajenia poznawcze. Doświadczenie osób pozbawionych obrazów mentalnych działa tu jak eksperyment myślowy w skali egzystencjalnej. Skoro można myśleć, planować, tworzyć narracje i być twórczym bez „widzenia oczami umysłu”, to znaczy, że wyobraźnia nie redukuje się do wewnętrznego obrazu.

Autor konsekwentnie unika języka deficytu. Afantazja nie jest tu usterką, lecz jednym z wariantów organizacji umysłu – dowodem na istnienie alternatywnych architektur poznawczych. Jej znaczenie jest epistemologiczne: nie wyjaśnia wyobraźni, lecz ją komplikuje, zmuszając do porzucenia zbyt prostych modeli.

Emocje, sens, kultura

Jednym z najciekawszych – choć nie zawsze w pełni rozwiniętych – wątków książki jest sugestia, że różnice w wyobraźni mogą dotyczyć nie tylko zdolności obrazowania, lecz także intensywności i jakości przeżywania emocji, a także stopnia zakorzenienia w narracjach kulturowych. Wyobraźnia jawi się tu nie tylko jako funkcja biologicznego mózgu, ale jako praktyka osadzona w języku, opowieściach i symbolach, które organizują nasze doświadczenie świata.

To przesunięcie ma poważne konsekwencje. Podważa mit kreatywności jako czysto intelektualnej gry i zbliża wyobraźnię do doświadczenia cielesnego. Emocje nie są dodatkiem do myślenia, lecz jego warunkiem energetycznym. Zeman sugeruje – choć nie rozwija tego do końca – że bez afektu nie ma sensu, a bez sensu nie ma twórczości.

Niedosyt i granica

Nie wszystko działa równie dobrze. Momentami tempo siada, zwłaszcza gdy autor zagłębia się w metodologiczne szczegóły badań. To nie jest popularnonaukowy thriller. Raczej spokojna, intelektualna rozmowa przy herbacie.

Problemem bywa też pojemność pojęcia wyobraźni. Bywa ona pamięcią, symulacją przyszłości, empatią, a chwilami niemal synonimem narracyjnej tożsamości. Eseistycznie to atrakcyjne, metodologicznie – rozmywające granice. W końcowych partiach książki Zeman coraz wyraźniej przesuwa się ku humanistycznym konkluzjom: wyobraźnia jako fundament empatii, sztuki, a nawet moralności. Fragmenty te są piękne, lecz argumentacyjnie słabsze. Most między neuronauką a normatywnymi wnioskami pozostaje raczej sugerowany niż zbudowany.

Dlaczego to ważna książka?

Mimo tych zastrzeżeń „The Shape of Things Unseen” pozostaje książką istotną. Nie dlatego, że oferuje zamkniętą teorię, ale dlatego, że zmusza do rewizji podstawowego założenia. W końcu sądzimy, że inni ludzie myślą i wyobrażają sobie świat tak samo jak my. Zeman pokazuje, że różnice w życiu wewnętrznym są głębsze, niż chcielibyśmy przyznać. A kreatywność rodzi się nie tylko z idei, lecz z ich emocjonalnego ciężaru.

To esej o umyśle, który uczy pokory wobec cudzej wyobraźni. Nawet – a może zwłaszcza – wtedy, gdy jest ona niewidzialna. A jeśli po lekturze zaczniesz sprawdzać, czy naprawdę „widzisz” czerwone jabłko w swojej głowie, witaj w klubie. Niektórzy odkrywają wtedy więcej, niż się spodziewali.