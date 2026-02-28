Kategoria artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026, 06:00
Widok wystawy „Chcemy całego życia. Współdzielenie” w Galerii Studio. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego na wystawie „Chcemy całego życia. Współdzielenie” w Galerii Studio pojawiają się opowieści pracowników seksualnych.
- Kim są Siostry Rzeki.
- Która artystka zaprzyjaźniła się z wilczycą.