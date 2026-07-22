Wzrosty w energetyce, banki pod presją. Notowania GPW z 22 lipca 2026 r.
Środowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przebiegała pod znakiem wzrostów największych spółek. Najmocniej zyskiwał sektor energetyczny, dzięki czemu WIG20 ponownie ustanowił nowe maksimum hossy i zbliżył się do historycznego rekordu z 2007 r.
Po ubiegłotygodniowych rekordach indeksów WIG i mWIG40 oraz rekordzie hossy WIG20, w środę wskaźniki WIG i WIG20 ponownie osiągnęły nowe szczyty na GPW. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego WIG20 zbliżył się do historycznego rekordu z 2007 roku.
- Które spółki i sektory najmocniej napędzały środową sesję na GPW.
- Dlaczego analitycy ostrzegają przed możliwą korektą na rynku.