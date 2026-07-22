Wzrosty w energetyce, banki pod presją. Notowania GPW z 22 lipca 2026 r.

Na zamknięciu WIG20 urósł o 0,6 proc. do 3.874,77 pkt., a szeroki indeks WIG zyskał 0,38 proc. do 145.201,06 pkt. Jednocześnie mWIG40 stracił 0,42 proc. do 9.968 pkt., natomiast sWIG80 pozostawał lekko nad kreską, rosnąc o 0,21 proc. do 30.645,90 pkt.

Po ubiegłotygodniowych rekordach indeksów WIG i mWIG40 oraz rekordzie hossy WIG20, w środę wskaźniki WIG i WIG20 ponownie osiągnęły nowe szczyty. Indeks największych spółek znalazł się zaledwie kilkadziesiąt punktów od historycznego maksimum wynoszącego 3.940,53 pkt., ustanowionego 29 października 2007 roku.

Energetyka liderem wzrostów

Największym wsparciem dla rynku był sektor energetyczny. Akcje PGE rosły o 7,37 proc., Tauronu o 3,65 proc., a Enei o 2,36 proc. W efekcie indeks WIG Energia zyskiwał 4,36 proc., stając się najmocniejszym indeksem branżowym dnia.

Impulsem dla PGE była zmiana rekomendacji analityka Trigon DM Michała Kozaka z „trzymaj” na „kupuj”, przy podniesieniu ceny docelowej do 11,90 zł. W środę po południu akcje spółki kosztowały 10,16 zł. Warto przypomnieć, że indeks WIG Energia od początku kwietnia do wtorkowego zamknięcia stracił łącznie około 14 proc., a początek lipca przyniósł jego stabilizację.

Wśród największych spółek wyraźnie zyskiwały także Pepco (+4,31 proc.), KGHM (+2,63 proc.) oraz Orlen (+1,82 proc.). Kurs Pepco kontynuuje trwający od czterech miesięcy trend wzrostowy, w trakcie którego akcje podrożały o ponad 60 proc.

KGHM opublikował dane operacyjne za czerwiec. Sprzedaż miedzi wyniosła 63,6 tys. ton i była o 1 proc. wyższa niż rok wcześniej, natomiast produkcja miedzi płatnej wzrosła o 3 proc. rdr do 59,3 tys. ton. Środowy wzrost kursu częściowo odrabiał wcześniejsze spadki – od połowy czerwca do 21 lipca akcje spółki straciły blisko 22 proc.

Orlen poinformował z kolei, że w sprawozdaniu za II kwartał 2026 r. rozpozna odpisy aktualizujące wartość aktywów o 1,9 mld zł, głównie związane z projektem Nowa Chemia. Spółka podała również, że przerób ropy w rafineriach wyniósł 9,165 mln ton, czyli o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło z 93 proc. do 86 proc.

Na plusie pozostawały również LPP i Dino, których akcje rosły po około 1,5 proc. Z kolei wśród spółek tracących znalazła się m.in. Żabka, której kurs spadł o 1,09 proc., mimo że od połowy maja akcje spółki zyskały już ponad 48 proc.

Negatywnie wyróżniał się sektor bankowy. Indeks WIG Banki spadał o blisko 1 proc. do 24.530 pkt. Najsłabszy w WIG20 był mBank, którego akcje traciły prawie 3 proc. Zniżkowały również Erste, Alior, PKO BP i Pekao, a spadki objęły wszystkie banki notowane w indeksie mWIG40. Branża pozostaje pod presją po ustanowieniu 13 lipca historycznego rekordu indeksu WIG Banki.

W segmencie średnich spółek najmocniej zyskiwał Voxel (+9,59 proc.), a za nim Mirbud i Grupa Pracuj, których akcje rosły po około 4 proc. Największy spadek w mWIG40 notowała Diagnostyka (-3,59 proc.). Wśród małych spółek wyróżniały się Onde (+5,29 proc.) i DataWalk (+4,71 proc.), natomiast około 2 proc. traciły Amica, Scanway, PCC Rokita, Ryvu i Selvita. Akcje Celon Pharmy spadały o 1,2 proc., mimo informacji o przejściu dwóch projektów z dofinansowaniem 79,67 mln zł do drugiego etapu oceny w programie FENG.

Na nastroje inwestorów wpływały również dane makroekonomiczne. GUS podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w czerwcu o 6,2 proc. rok do roku oraz o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, wyraźnie przewyższając oczekiwania rynku. Konsensus PAP Biznes zakładał odpowiednio wzrost o 5,1 proc. rdr i 0,2 proc. mdm, co wskazuje na silniejszą od prognoz kondycję konsumpcji.

Mimo utrzymującej się przewagi kupujących analitycy zwracają uwagę na możliwość krótkoterminowego schłodzenia rynku. Według XTB wskaźnik RSI dla WIG20 przekroczył poziom 70, sygnalizując wykupienie rynku, a bardzo stromy trend wzrostowy może doprowadzić do korekty. W ocenie analityków w takim scenariuszu indeks mógłby cofnąć się nawet w okolice 3.700 pkt., choć na razie kupujący pozostają stroną dominującą.