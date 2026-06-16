Kategorie artykułu: Analizy Sport Świat
Yaya Touré trenerem Slovana. Ambicje większe niż mistrzostwo Słowacji
Yaya Touré na ławce Slovana brzmi efektownie, ale za tym ruchem stoi chłodna kalkulacja. Mistrz Słowacji nie potrzebuje wielkiego nazwiska, by wygrywać ligę. Potrzebuje go, by łatwiej rozmawiać z piłkarzami, sponsorami i partnerami.
16.06.2026, 03:15
Yaya Touré. Fot. Joe Maher/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zatrudnienie Yayi Touré przez Slovan Bratysława ma znaczenie nie tylko sportowe, ale również marketingowe i biznesowe.
- Jaką rolę w modelu finansowym Slovana odgrywają europejskie puchary, zwłaszcza Liga Mistrzów.
- Dlaczego nominacja Touré jest jednocześnie szansą dla Slovana i testem dla samego trenera.