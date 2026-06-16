Yaya Touré trenerem Slovana. Ambicje większe niż mistrzostwo Słowacji

Ogłoszenie Slovana było standardowe. Zdjęcia, krótki film, trzyletni kontrakt, kilka zdań o „nowej erze” i deklaracja Touré, że chce dominować i kontrolować mecze. Tak wygląda dziś większość prezentacji trenerów. Różnica nie polegała na formie, lecz na nazwisku. Trener z lokalnego rynku nie zrobiłby z mistrza Słowacji tematu dla agencji prasowych, brytyjskich portali, hiszpańskiego „AS”, mediów afrykańskich i serwisów, które na co dzień nie mają powodu śledzić Niké Ligi.

Dla Slovana to realna wartość, choć jeszcze nie przychód. Touré może pomóc w pierwszym kontakcie z agentem, przyciągnąć uwagę piłkarza z rynku, na którym słowacka liga zwykle nie jest pierwszym wyborem, i dać działowi komercyjnemu argument mocniejszy niż kolejne mistrzostwo kraju. Nie zastąpi budżetu, poziomu ligi ani występów w Europie. Może jednak sprawić, że ktoś w ogóle odbierze telefon.

Nazwisko działa, bo stoi za nim kariera z najwyższej półki. Touré wygrał Ligę Mistrzów z Barceloną, trzy mistrzostwa Anglii z Manchesterem City, dwa mistrzostwa Hiszpanii, krajowe puchary w Anglii i Hiszpanii oraz Puchar Narodów Afryki z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Cztery razy z rzędu był wybierany najlepszym piłkarzem Afryki. Najwięcej grał w drużynach prowadzonych przez Roberto Manciniego, Manuela Pellegriniego i Pepa Guardiolę. Slovan bierze więc nie tylko nazwisko z wielkiej piłkarskiej kariery, ale i człowieka, który przez lata funkcjonował w szatniach Guardioli, Manciniego i Pellegriniego – środowiskach o standardzie nieosiągalnym dla słowackiej ligi.

Na tym kończy się część marketingowa. Dla Touré będzie to jego pierwszy samodzielny projekt trenerski. Wcześniej pracował w sztabach Olimpiku Donieck, Achmatu Grozny, Standardu Liège i reprezentacji Arabii Saudyjskiej, a także w akademii Tottenhamu. Publiczny obraz jego ostatniego etapu nie jest jednak w pełni przejrzysty. Do Arabii Saudyjskiej trafił jako człowiek Manciniego. Iworyjczyk odszedł z reprezentacji jesienią 2024 r., a później pracował w Al-Sadd. Jednak na etapie katarskim nie ma publicznego potwierdzenia obecności Touré w jego sztabie. Reuters przy nominacji w Slovanie pisał o dwóch i pół roku pracy Touré w saudyjskiej kadrze. Transfermarkt tego nie potwierdza. Jeśli rzeczywiście w tym czasie nie pracował, rodzi się pytanie, czy po odejściu Manciniego czekał na właściwy pierwszy projekt. A może miał problem z wejściem w samodzielną pracę?

To nadaje tej nominacji dodatkowy sens. Slovan nie jest tylko klubem, który korzysta z nazwiska Touré. Jest też szansą dla samego Touré. Daje mu własny zespół, status faworyta, eliminacje UEFA i realną możliwość szybkiego dopisania pierwszego trofeum do trenerskiego CV. Bogatsze ligi na razie nie dały mu takiej platformy. Bratysława daje ją natychmiast, ale bez okresu ochronnego.

Najważniejsze pytania pozostają otwarte. Jak Touré poprowadzi zespół taktycznie? Jak zbuduje relacje w szatni przyzwyczajonej do innego typu władzy? No i jak zareaguje, gdy pierwszy europejski dwumecz zacznie wymykać się spod kontroli? Jako piłkarz znał presję z Barcelony, Manchesteru City i reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Jako pierwszy trener musi dopiero pokazać, czy ta wiedza przełoży się na codzienną pracę. Czyli na mikrocykl, wybór składu, korekty w trakcie meczu i dowiezienie wyników.

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Slovan wygrywa ligę, ale zarabia dopiero w Europie

Na Słowacji mistrzostwo jest dla Slovana obowiązkiem. Najważniejsza część sezonu zaczyna się latem, w kwalifikacjach do europejskich pucharów. To one dają duże premie, ekspozycję zawodników i ułatwiają rozmowy ze sponsorami – już z pozycji klubu obecnego wśród europejskich marek.

Sprawozdanie za 2025 r. dobrze pokazuje ten mechanizm. Przychody ze sprzedaży spadły z 39,6 do 28,13 mln euro, koszty działalności wzrosły do 42,34 mln euro, a wynik netto zmienił się z 7,77 mln euro zysku w 2024 r. w 1,02 mln euro straty w 2025 r.

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Najważniejsza liczba znajduje się w raporcie UEFA. Za udział w Lidze Mistrzów 2024/25 Slovan otrzymał 21,872 mln euro. Przy 28,13 mln euro przychodów ze sprzedaży w 2025 r. to kwota, która lepiej tłumaczy model biznesowy klubu niż hasła o „nowej erze”. Jedna kampania w Lidze Mistrzów może przykryć słabszy rok operacyjny, sfinansować wyższe koszty kadry i zmienić prestiż klubu bardziej niż kolejne krajowe trofeum.

Ligowy dzień meczowy nie jest dla Slovana znaczącym źródłem przychodów. Tehelné pole ma 22 500 miejsc, ale w Niké Lidze klub nie może liczyć na pełny stadion. W sezonie 2024/25 Slovan miał średnio 117 738 widzów na mecz w 16 spotkaniach. Taka frekwencja, choć rekordowa, prawdopodobnie pozwala głównie pokryć koszty organizacji meczu.

Uplynulá sezóna 2025/26 priniesla prepísanie nášho historického rekordu v priemernej návštevnosti domácich ligových zápasov. Veľké ĎAKUJEME patrí vám všetkým, ktorí ste počas celého roka prišli a chodili na Tehelné pole. pic.twitter.com/o8ZoE5x7sq — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 4, 2026

Europa przestawia ten sam stadion na inny tryb sprzedaży. W sezonie 2024/25 Slovan przyciągnął na osiem domowych meczów europejskich pucharów 160 101 widzów, średnio 20 013 na spotkanie. W fazie ligowej Ligi Mistrzów stadion był praktycznie wyprzedany. Na mecze z Manchesterem City, Milanem i Stuttgartem przyszło po 22 500 widzów, a na spotkanie z Dinamem Zagrzeb – 22 132. Różnicę tłumaczy oczywiście jakość rywali, którzy przyjechali do Bratysławy.

Jeszcze wyraźniej widać to w cenach. W lidze Slovan sprzedawał bilety w podstawowych kategoriach za 30, 18, 14 i 10 euro. W Lidze Mistrzów pakiety na cztery domowe mecze, po przeliczeniu na jedno spotkanie bez zniżki, dawały około 175, 110, 75 i 60 euro. Europa pozwoliła więc klubowi sprzedać niemal pełny stadion po cenach kilkukrotnie wyższych niż w lidze. To dobrze pokazuje różnicę między lokalnym popytem na ligę a popytem na wydarzenia europejskie.

Słowackie prawa telewizyjne stabilizują kluby na solidnym poziomie, ale są zbyt małe, by pokryć koszty międzynarodowej rywalizacji. Markíza i Únia ligových klubov przedłużyły współpracę do 2030 r. Voyo ma pokazywać wszystkie mecze Niké Ligi – minimum 192 transmisje rocznie – a najważniejsze spotkania mają trafiać także do Dajto. To daje szeroką dystrybucję w kraju, ale rynek liczący 5-6 mln osób jest zbyt mały, by samodzielnie finansować europejskie ambicje.

Hegemonia nie zwalnia z presji

Slovan jest dziś ligowym punktem odniesienia, a nie jednym z kilku równorzędnych pretendentów. Klub wygrał osiem ostatnich sezonów ligowych z rzędu. Oficjalna strona Slovana przedstawia go jako rekordowego 32-krotnego mistrza, licząc także tytuły czechosłowackie. To daje status i prestiż, ale nie zostawia marginesu błędu. Sezon bez mistrzostwa byłby w Bratysławie ogromnym rozczarowaniem.

Ostatnie cztery sezony pokazują skalę przewagi Slovana, ale także jej zmienność. W sezonie 2022/23 przewaga nad DAC wyniosła zaledwie 2 punkty. Rok później Slovan odjechał rywalom na 15 punktów. W sezonie 2024/25 miał dziewięć punktów przewagi nad Żiliną, a w sezonie 2025/26 – dziesięć nad DAC. Średnia punktów na mecz pozostaje wysoka – od 2,13 do 2,28. Touré przejmuje więc drużynę, która regularnie wygrywa ligę, ale właśnie dlatego nie dostanie w niej zbyt wiele czasu na eksperymenty.

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Po odejściu Vladimíra Weissa Slovan stracił nie tylko trenera. Weiss znał właściciela, szatnię, media i lokalne zależności personalne. Potrafił utrzymywać przewagę w lidze, w której Slovan nie może zadowolić się tylko mistrzostwem. Decyzję o zatrudnieniu Touré trzeba więc czytać także jako decyzję właścicielską.

Oficjalna struktura klubowa wskazuje Ivana Kmotríka seniora jako prezydenta i przewodniczącego zarządu. Ivan Kmotrík młodszy jest członkiem zarządu i twarzą codziennego zarządzania klubem. To on jako prezes informował o nominacji Touré. Mówił o spotkaniach twarzą w twarz, o mocnym pierwszym wrażeniu po wideorozmowie, o wspólnych celach i „nowej erze”. Formalnie trzeba trzymać się dokumentów. Operacyjnie słowackie media od lat opisują jednak Slovan jako projekt całej rodziny Kmotríków.

Ivan Kmotrík senior to jeden z najbardziej znanych słowackich przedsiębiorców. Jego nazwisko jest kojarzone z Grafobal Group, mediami, nieruchomościami, dystrybucją oraz szerszym portfelem biznesowym. Czeskie „E15” szacowało jego majątek na 6,3 mld koron czeskich, czyli około 261 mln euro według bieżącego kursu. Wskazywał Mediaprint & Kapa oraz Grafobal Group jako jego główne źródła. To nie jest fundusz traktujący klub jako jedno z wielu aktywów. To lokalny biznesmen z zapleczem, nazwiskiem i długą historią związaną ze Slovanem.

Najważniejsze są jednak wypowiedzi samych Kmotríków dotyczące modelu finansowania klubu. Sportnet przypominał słowa Kmotríka seniora, że trudno sobie wyobrazić, by na Słowacji ktoś zarabiał na futbolu czy hokeju. Ivan Kmotrík młodszy mówił w 2023 r. jeszcze mocniej. Dotacje rodzin są w klubie „na pierwszym miejscu” i dotyczą „ogromnych pieniędzy”. Jednocześnie wskazywał, że jego celem jest zmniejszenie obciążenia rodziny, bo taki model w dłuższej perspektywie nie jest do utrzymania.

Slovan jest więc hegemonem, ale nie samowystarczalną maszyną. Rodzinny kapitał stabilizuje finanse, zapewnia bezpieczeństwo przy wysokich kosztach osobowych i pozwala na ruchy takie jak zatrudnienie Touré. Jednocześnie klub szuka mocniejszych partnerów, sponsorów lub inwestorów. Kmotrík młodszy mówił już, że Slovan stał się ciekawszy dla zagranicznych partnerów dzięki regularnej grze w Europie, występowi w Lidze Mistrzów, wyższemu współczynnikowi i rosnącej wartości klubu. Zaprzeczał przy tym konkretnym doniesieniom o rozmowach z Gamechangerem 20. Zainteresowanie klubem jest tematem w mediach, ale na dziś trudno wskazać konkretne nazwiska i nazwy spółek.

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Sponsorzy pokazują, jak Slovan próbuje zmniejszać zależność od rodziny Kmotríków. Generalnym partnerem klubu jest Niké. Obok są Grafobal i Grafobal Group, czyli elementy biznesowego otoczenia kojarzonego z właścicielami Slovana. Klub opisywał współpracę z Millionero jako duże zagraniczne partnerstwo. Z kolei dołączenie Visy jako srebrnego partnera od października 2025 r. pokazuje, że Slovan próbuje sprzedawać markę szerzej niż tylko lokalnie.

Touré pasuje do tego etapu. Nie gwarantuje większych umów, ale może pomóc w pierwszych minutach rozmowy z partnerem, który wcześniej nie miał powodu interesować się mistrzem Słowacji. Na tym polega sens właścicielskiego zakładu. Kmotríkowie zbudowali klub za duży na własną ligę, ale nadal za mały, by bez Europy finansować europejskie ambicje.

Warto wiedzieć Niké to nie Nike Niké jest słowacką firmą bukmacherską i partnerem Slovana. Nie należy mylić go z Nike, Inc., producentem sprzętu sportowego. Tym bardziej, że w tekście o modelu komercyjnym to nie detal, lecz warunek poprawnej interpretacji skali partnerstwa.

Kadra jest do wygrywania, nie do promowania i sprzedawania

Slovan nie buduje kadry jak klub, który może spokojnie czekać, aż wartość zawodników dojrzeje. To drużyna do dwóch zadań: wygrać ligę, w której każdy inny wynik jest porażką, i przejść lato w UEFA. W składzie jest więc więcej gotowych piłkarzy niż materiału do player tradingu: reprezentanci, zawodnicy po grze w ligach zagranicznych, doświadczeni obrońcy, piłkarze z Bałkanów, Afryki, Europy Zachodniej i rynków, które dają fizyczność albo międzynarodowe obycie.

Według Transfermarkt pierwsza drużyna Slovana jest warta około 34,15 mln euro. Liczy 26 zawodników, ma średni wiek 27,6 lat, 16 obcokrajowców oraz 9 reprezentantów. Te liczby dobrze opisują logikę klubu. Slovan jest starszy i bardziej międzynarodowy niż przeciętna drużyna polskiej Ekstraklasy. Takim zespołem łatwiej dominować lokalnie i grać dwumecze w lipcu i sierpniu. Trudniej zrobić z niego regularną fabrykę transferowych premii.

Źródła rekrutacji pokazują model hegemona. Slovan bierze zawodników z własnej ligi, gdy widzi profil gotowy do podniesienia poziomu kadry albo do osłabienia konkurencji. Jednocześnie regularnie sięga poza Słowację – po piłkarzy z Czech, Portugalii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Japonii czy z rynków afrykańskich. To nie jest klub oparty na lokalnym rynku, co widać choćby w porównaniu z sąsiadami z Czech.

W polskich warunkach najbliżej temu do Rakowa Częstochowa. Raków jest podobny do Slovana w logice budowania przewagi: gotowi zawodnicy, wysoki udział obcokrajowców, mniej cierpliwości na dojrzewanie i większa koncentracja na wynikach europejskich oraz ligowych. Różnica tkwi w rynku. Raków działa w mocniejszej lidze, przy lepszym popycie na stadionie i większej ekspozycji medialnej. Slovan ma większą przewagę nad konkurencją, ale ma niższy sufit lokalnych przychodów.

Nie można powiedzieć, że Slovan w ogóle nie potrafi sprzedawać zawodników. Pokazuje to choćby transfer Davida Strelca do Middlesbrough, opisywany na Słowacji jako rekordowy dla ligi. To jednak nadal bardziej dowód na monetyzację jednego topowego piłkarza niż potwierdzenie, że klub regularnie działa jak Dinamo Zagrzeb.

Touré może pomóc właśnie w tej luce. Dla zawodnika z Afryki, Francji, Belgii czy Anglii jego nazwisko może być ułatwieniem na początku rozmowy. Agent szybciej odbierze telefon, piłkarz szybciej sprawdzi projekt, a klub łatwiej sprzeda swoją historię: mistrz kraju, europejskie eliminacje, trener z najwyższego poziomu i możliwość gry w Lidze Mistrzów.

Stadion pomaga, ale nie zastępuje Europy

Tehelné pole jest przewagą, której większość klubów słowackiej ligi nie ma. Stadion ma 22,5 tys. miejsc, kategorię UEFA 4, 42 skyboxy, strefę VIP na 900 miejsc, parking oraz zaplecze konferencyjne. StadiumDB podaje koszt budowy na poziomie 75,2 mln euro, a w późniejszych materiałach dotyczących sporu wokół stadionu pojawiała się kwota około 98 mln euro – w kontekście wymagań UEFA i rozliczeń z państwem. To infrastruktura pod reprezentację, Europę, hospitality i eventy.

Tehelné pole nie jest jednak prostym przypadkiem miejskiego stadionu wynajmowanego od miasta, jak w przypadku wielu polskich klubów. Oficjalna strona Narodowego Stadionu Piłkarskiego wskazuje osobno NFŠ oraz operatora stadionu: ŠK SLOVAN Facility Services. W historycznych dokumentach dotyczących pomocy publicznej NFŠ pojawiało się jako spółka stadionowa należąca do ŠK Slovan Bratislava futbal, z dotacją państwową w wysokości 27,2 mln euro i opcją sprzedaży stadionu państwu po zakończeniu budowy. Późniejsze spory pokazują, że to bardziej skomplikowany układ niż relacja klub – miasto i płatności za wynajem.

Frekwencja dodaje kolejne ograniczenie. W sezonie 2025/26 Slovan miał najwyższą widownię w Niké Lidze i w swojej historii: 121 106 widzów w 16 meczach, średnio 7569 na spotkanie. To jednak tylko 33,6 proc. pojemności stadionu i około 1,6 proc. populacji Bratysławy. Polski benchmark jest uderzający: Sandecja Nowy Sącz w Betclic 2. Lidze była w podobnym rejonie frekwencyjnym, a po przeliczeniu na wielkość miasta przyciągała proporcjonalnie znacznie większą część lokalnej populacji.

Na tym samym stadionie widać jednak, że problemem nie jest ani sam obiekt, ani brak krajowego popytu na piłkę. Reprezentacja Słowacji i mecze europejskich pucharów potrafią zapełnić wszystkie albo prawie wszystkie miejsca. Na spotkanie z Portugalią przyszło 21 473 widzów, z Niemcami – 20 013, a ze Szwecją – 15 381. Różnica polega więc na tym, że popyt na wydarzenie różni się od popytu na cotygodniowy produkt ligowy. Touré może dodać popyt ciekawościowy, ale ten ma najkrótszy termin ważności.

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Na Słowacji zachwyt miesza się z ostrożnością

W Bratysławie Touré nie jest odbierany wyłącznie jako marketingowy fajerwerk. Slovan dostał rozpoznawalne nazwisko, ale słowackie komentarze są chłodniejsze, niż można było przypuszczać. Wraca pytanie znane przy wielkich piłkarzach zaczynających pracę trenerską: ile z kariery na boisku da się przenieść na ławkę, gdy trzeba codziennie prowadzić grupę, reagować po porażkach i przygotowywać drużynę taktycznie?

Vladimír Pančík z „Denníka Šport” nazwał zatrudnienie Touré krokiem w nieznane: marketingowo ciekawym, sportowo trudnym do oceny. Ladislav Pecko, były piłkarz i trener Slovana, przypominał w „Pravdzie”, że Touré jest wielkim nazwiskiem piłkarskim, ale nie trenerskim, bo zawodnik i szkoleniowiec to dwa różne zawody. Ladislav Borbély mówił ostrzej: Slovan może się na tym wyborze sparzyć.

Kontrapunkt daje Róbert Rybníček z AS Trenčín. Już trzy lata temu rozmawiał z agentem Touré o możliwej pracy trenerskiej na Słowacji i opisywał go jako twardego, odpowiedzialnego, bezpośredniego oraz zdyscyplinowanego. To nie jest odbiór typu „celebryta na ławce”. To raczej pytanie, czy silna osobowość i doświadczenie z wielkiego futbolu wystarczą, by szybko stać się samodzielnym trenerem.

Podobna ostrożność dotyczy pieniędzy. Pensja Touré pozostaje niejawna. Klub jej nie podał, a lokalne media nie opublikowały wiarygodnej kwoty. Hetrik, powołując się na Pančíka, opisał atmosferę negocjacji: według jednej wersji chodziło o bardzo drogi kontrakt, według drugiej – o pakiet niższy niż w Arabii Saudyjskiej, bo Touré chciał dostać pierwszą samodzielną pracę. Tego nie da się przeliczyć na pensję. Można natomiast dobrze zrozumieć sens transakcji: Slovan daje Touré zespół, eliminacje Ligi Mistrzów, status faworyta w kraju i szansę na szybkie zbudowanie trenerskiego CV.

Kluczowy będzie sztab. Slovan zapowiedział, że podczas oficjalnej prezentacji poda jego szczegóły, ale w momencie przygotowania tekstu nie ujawnił pełnej obsady. Brytyjskie i szkockie media łączyły z Touré Darrena O’Deę, byłego trenera akademii Celticu i członka sztabu Swansea. Bez komunikatu klubu to jednak nadal wątek medialny, a nie fakt, na którym można opierać tezę.

Nie ma podstaw, by pisać, że Touré będzie figurantem, ale jako debiutant w roli pierwszego trenera będzie potrzebował solidnego sztabu operacyjnego. W klubie, który zaraz gra o pieniądze z UEFA, nazwisko na konferencji nie wystarczy. Potrzebni są ludzie od analizy rywala, stałych fragmentów, mikrocyklu, przygotowania fizycznego i zarządzania obciążeniem między ligą a Europą.

Styl gry będzie pierwszym sportowym testem tej układanki. Weiss dawał Slovanowi przewagę dzięki autorytetowi, znajomości ligi oraz kontrolowaniu lokalnej hierarchii. Touré zapowiada dominujący futbol i kontrolę nad meczami. W Niké Lidze Slovan często i tak będzie miał piłkę, bo większość rywali odda mu inicjatywę. Prawdziwy test zacznie się tam, gdzie dominacja bywa pułapką: niski blok, strata w środku pola, kontratak i jeden gol, który zmienia cały dwumecz.

Dla polskiego kibica to nie jest egzotyka ze Słowacji. To ten sam problem, który znają największe kluby regionu: krajowy rynek daje status, ale nie zapewnia trwałej europejskiej skali biznesowej. Trzeba przechodzić eliminacje, sprzedawać zawodników drożej niż konkurencja, kontrolować przepływy na stadionach i podpisywać umowy, których nie dałoby się wynegocjować samym mistrzostwem kraju.

Touré nie musi w Bratysławie udowadniać, że był wielkim piłkarzem. Musi udowodnić rzecz trudniejszą: że reputacja potrafi przełożyć się na żmudny tydzień pracy, ustalanie składu, reakcję po porażce i dowiezienie wyniku dającego pieniądze z UEFA. Bez tego zostanie dobrze sprzedany początek „nowej ery” i stary problem klubów z małych lig: ambicje są międzynarodowe, przychody lokalne, a stan finansów rozstrzyga się w sierpniu.