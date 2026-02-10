Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Z projektu króla spekulantów Rafała Zaorskiego wyparowały miliony. Po latach padają mocne oskarżenia
Rafał Zaorski to giełdowy inwestor-influencer, często nazywany „królem polskich spekulantów giełdowych” i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego rynku. Osoby z jego otoczenia kreślą jednak inny obraz: człowieka skupionego na grze i byciu w centrum uwagi, który – gdy pieniądze ze wspólnego przedsięwzięcia „wyparowują”, jak w przypadku tokena BSB – unika współpracowników. Lista ich zarzutów jest długa, choć prokuratura nie uznała, że doszło do sprzeniewierzenia pieniędzy. Sam Zaorski zapowiada, że „powróci do projektu”.
10.02.2026, 05:50
Reklama tokena BSB na tle zdjęcia Rafała Zaorskiego z 2024 r. Fot. FOTON/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kim jest Rafał Zaorski, jak zbudował swój wizerunek i wpływy oraz jak – zupełnie inaczej – widzą go osoby z jego najbliższego otoczenia.
- Na czym polegał projekt BigShortBets (BSB) i dlaczego inwestorzy czują się dziś oszukani, nawet na kwoty rzędu milionów złotych.
- Dlaczego prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie tokena BSB i dlaczego to może nie być jeszcze koniec tej historii.