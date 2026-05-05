Czy każdy ma predyspozycje do planowania strategii? Można się o tym przekonać, dołączając do Strategathonu, jednodniowego wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Analiz Strategicznych we współpracy z siecią Sphinx.

Za dużo teorii, za mało praktyki? Strategathon to twoja szansa na zmianę!

Już 22 maja w Lubicz Park Kraków odbędzie się druga edycja wydarzenia skierowanego do studentów i osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności strategicznego myślenia. Tegorocznym wyzwaniem dla uczestników będzie opracowanie strategii rozwoju dla sieci restauracji Sphinx. To niezwykła okazja, by zmierzyć się z prawdziwymi problemami biznesowymi i zaproponować rozwiązania, które firma może wprowadzić w praktyce.

Podczas wydarzenia uczestnicy w trzyosobowych zespołach będą pracować nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań. Wydarzenie składa się z trzech etapów. Pierwszym jest sesja wprowadzająca. Zostaną podczas niej omówione podstawy tworzenia strategii oraz wyzwania, z którymi zmierzą się uczestnicy w dalszej części.

W drugim etapie zespoły będą opracowywać rozwiązania dla jednego z wybranych obszarów strategicznych. To czas, w którym uczestnicy będą wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności oraz kreatywność, by stworzyć rozwiązania odpowiadające konkretnym wyzwaniom i potrzebom firmy. Przez cały czas trwania wydarzenia uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie mentorów ze świata biznesu i nauki.

W ostatnim etapie zespoły zaprezentują efekty swojej pracy przed jury. Każdy z zespołów przedstawi strategię, którą przygotował. Następnie omówi, w jaki sposób można osiągnąć postawione cele. Jury oceni projekty pod kątem innowacyjności, wykonalności oraz potencjału biznesowego.

Dla trzech najlepszych zespołów przewidziane są nagrody finansowe. Dodatkowo najlepszy zespół otrzyma szansę na wdrożenie wypracowanych rozwiązań w sieci Sphinx, która jest jedną z największych polskich sieci restauracji. To idealna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia przy planowaniu celów długoterminowych, które stanowią fundament dalszego rozwoju firmy.

Pierwsza edycja wydarzenia okazała się czymś więcej niż tylko konkursem. Dla uczestników była to doskonała przestrzeń do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na biznesowe wyzwania z innej perspektywy.

