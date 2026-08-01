Za każdy kamień twój… Ile kosztują pamiątki z powstania warszawskiego?
Powstańcze meldunki, odręcznie uzupełniane spisy rannych, listy do bliskich na przeraźliwie wąskich skrawkach. Zdjęte z ramienia opaski. A wraz z nimi notowania – zwykle w tysiącach, ale i setkach tysięcy złotych. Czy o wartości rynkowej takich obiektów należy mówić jedynie szeptem?
01.08.2026, 10:03
Fotografia wybuchu pocisku, który trafił w gmach towarzystwa Prudential, uchodzi za jeden z symboli powstania warszawskiego. Jej autorem był Sylwester Braun posługujący się pseudonimem „Kris”. Odbitka słynnego zdjęcia osiągnęła na aukcji wartość 7,7 tys. zł. Fot. Antykwariat Warszawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wartości osiągają na aukcjach autentyczne pamiątki z powstania warszawskiego – fotografie, dokumenty, a nawet powstańcze opaski.
- Skąd wzięły się podpisy i stemple na poszukiwanych banknotach opracowanych w Śródmieściu w sierpniu 1944 r.
- Jaką treść miewały listy doręczane przez pocztę harcerską.