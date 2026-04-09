Gra inspirowana Tokarczuk: zwiastun za tydzień, postaciami pokierują psychologowie
Sundog zapowiada długo wyczekiwany zwiastun Ibru, gry opartej na powieści Olgi Tokarczuk. – Pokaże, jak wygląda świat naszej gry – mówi Carlos Castanon, współzałożyciel studia. Twórcy gry i humaniści z Uniwersytetu SWPS przygotowują nowatorskie rozwiązanie – mechanizm, który pozwoli na żywo kształtować charakter postaci i ich zachowania.
09.04.2026, 05:30
Jako pierwsi udostępniamy kadr ze zwiastuna gry Ibru, która powstaje na podstawie opowieści „Anna In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk. Fot. materiały prasowe Sundog
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega nowatorskie rozwiązanie, które do tej gry przygotowuje zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS.
- Dlaczego nawet innowacje wspierane pracą ekspertów z uczelni nie są pozbawione ryzyka.
- Kiedy na rynek trafi gotowa gra inspirowana powieścią Olgi Tokarczuk.