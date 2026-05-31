Zachód przegrywa z Chinami. Afrykanie mimo napięć doceniają wkład Pekinu w rozwój ich gospodarek
Chiny uzyskały dominującą kontrolę nad afrykańskim litem, kobaltem, manganem i innymi pierwiastkami. USA i Europa z trudnością przeciwstawiają się ugruntowanej pozycji Pekinu, który zabezpieczył sobie dostawy minerałów co najmniej na najbliższe dziesięciolecie dzięki zaplanowanej strategii.
31.05.2026, 04:30
Droga w Afryce. Fot. Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Zachód ma trudności z przeciwstawieniem się dominacji Chin w Afryce.
- Jakie pozytywne elementy chińskiej działalności dostrzegają Afrykanie.
- Dlaczego Chiny muszą wciąż walczyć w Afryce o poprawę swojego wizerunku.