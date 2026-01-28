Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Zachorowania w Indiach: jak Azja monitoruje wirusa Nipah
W indyjskim stanie Bengal Zachodni potwierdzono dwa przypadki zakażenia wirusem Nipah – śmiertelną chorobą przenoszoną przez nietoperze owocożerne. Niektóre kraje Azji uruchomiły na lotniskach procedury kontroli zdrowotnej przypominające te z czasów pandemii COVID-19, ale poziom zagrożenia pozostaje niski.
28.01.2026, 07:54
Tajlandzkie służby medyczne monitorują stan zdrowia pasażerów przybyłych z Kalkuty na największym lotnisku w Bangkoku – Suvarnabhumi. Fot. Suvarnabhumi Airport Office / EPA / PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Gdzie doszło do zakażeń wirusem Nipah i jak zareagowały służby medyczne Indii i innych krajów.
- Jak przenosi się choroba i czy istnieje potencjał rozwoju
- Czy Indie są gotowe na epidemię o dużej skali