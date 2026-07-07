Kategoria artykułu: Świat
Zagwozdka Marine Le Pen. Czy skazana wystartuje w wyborach prezydenckich?
We Francji trwa marsz prawicy po władzę. Sondaże wskazują, że kandydat Zjednoczenia Narodowego wygra pierwszą turę wyborów prezydenckich. Paradoksem okazał się wyrok sądu apelacyjnego w Paryżu. Marine Le Pen została uznana winną za sprzeniewierzenie funduszy, ale może wystartować w 2027 r., choć… z bransoletką elektroniczną.
07.07.2026, 16:02
Wszystkie scenariusze są możliwe. Wyrok skazujący nie zablokował startu w wyborach prezydenckich 2027 r. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Marine Le Pen teoretycznie może wystartować w wyborach prezydenckich w 2027.
- Z jakim programem francuska prawica idzie do wyborów 2027 r.
- Czy Le Pen-Barella to skuteczny polityczny duet.