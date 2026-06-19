Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Zainwestuj w OpenAI i zachodnie startupy bez milionów na koncie. Francuska aplikacja Akka wchodzi do Polski
Francuska platforma Akka uruchamia ofertę dla inwestorów z Polski i obiecuje dostęp do prywatnych spółek technologicznych jeszcze przed ich potencjalnym debiutem giełdowym. W materiałach firmy pojawiają się takie nazwy jak OpenAI, SpaceX, Anthropic czy Epic Games, a minimalny próg wejścia ma wynosić 300 euro.
19.06.2026, 05:30
Thomas Rebaud, twórca i prezes Akka, zbudował do tej pory kilka startupów. Większość sprzedał z sukcesem. Teraz spogląda na Polskę. Fot. materiały prasowe Akka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak francuska platforma chce przekonać polskich inwestorów do wejścia na rynek zarezerwowany dotąd głównie dla funduszy i najzamożniejszych klientów.
- Dlaczego inwestowanie w spółki pre-IPO może wyglądać atrakcyjnie, ale wymaga znacznie większej cierpliwości niż zakup akcji na giełdzie.
- Jakie mechanizmy, opłaty i ryzyka stoją za inwestycjami w prywatne firmy technologiczne oferowanymi przez aplikację Akka.