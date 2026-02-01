Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Zakonnice, które wiedziały wcześniej. Recenzja „Convent Wisdom: How Sixteenth-Century Nuns Could Save Your Twenty-First-Century Life”
Czy da się wyleczyć współczesną samotność barokiem? Ana Garriga i Carmen Urbita twierdzą, że tak – pod warunkiem, że potraktujemy zakonnice nie jak święte ikony, lecz jak kobiety, które przeżyły nasze lęki cztery wieki wcześniej.
01.02.2026, 07:30
Ana Garriga i Carmen Urbita piszą: piszą: „Cokolwiek teraz przeżywasz, najpewniej przydarzyło się już zakonnicy żyjącej kilkaset lat temu”. Fot. Simon & Schuster
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Garriga i Urbita reinterpretują życie barokowych zakonnic, aby uczynić je zrozumiałym i aktualnym dla współczesnych czytelników.
- Dlaczego motyw „szczególnych przyjaźni” w klasztorach jest tak istotny dla przesłania książki „Convent Wisdom...”.
- Jak autorki łączą doświadczenie akademickie z doświadczeniem życia zakonnego i co to mówi o współczesnych instytucjach.