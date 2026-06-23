Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Zamach na media czy spełnienie wyborczej obietnicy? Protesty w Czechach
Czeski rząd tnie finansowanie dla publicznego radia i telewizji. Premier Andrej Babiš tłumaczy, że realizuje obietnicę wyborczą, ale dziennikarze i część opinii publicznej widzą w tym zamach na niezależność czeskich mediów.
23.06.2026, 03:45
21 czerwca w Pradze odbyła się demonstracja w obronie mediów publicznych. 22 czerwca protestowali dziennikarze Czeskiego Radia i Czeskiej Telewizji. Fot. Milion chwil dla demokracji
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zmiany w finansowaniu mediów publicznych proponuje czeski rząd Andreja Babiša.
- Jak reagują Czesi.
- Co na to eksperci czeskiego rynku medialnego.