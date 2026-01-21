Kategoria artykułu: Sport
Zapomnij o morsowaniu, w zimnej wodzie trzeba pływać. Przekonuje o tym Agnieszka Stachowiak, polska gwiazda pływania lodowego w kategorii 50 plus
Pierwszy raz w lodowatej wodzie Agnieszka Stachowiak popłynęła w czasie pandemii koronawirusa, już po 50 urodzinach. Szybko zaczęła odnosić sukcesy w międzynarodowych wyścigach, a zachwycona tym sportem ekstremalnym, zaczęła go też promować. Dziś mówi, że „do zimnej wody wprowadziła już prawie 400 osób; czasami za rękę i przytulając, żeby pomóc przełamać blokady znajdujące się w głowie”.
21.01.2026, 05:06
Agnieszka Stachowiak mówi, że wcale nie była naturalnie przystosowana do zimna i zimnej wody. W przeszłości raczej szybko dopadał ją ból gardła, gdy dłużej przebywała na mrozie. Fot. Agnieszka Stachowiak
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich okolicznościach Agnieszka Stachowiak odkryła pływanie lodowe.
- W jakiej branży biznesowej Agnieszka Stachowiak odniosła sukces.
- Dlaczego pływacy lodowi przed startem w zawodach nie wchodzą wcześniej do wody, by się zaaklimatyzować.