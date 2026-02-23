Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026, 04:00
Na zdjęciu lider D66 Rob Jetten. Fot. Pierre Crom/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak doszło do powołania nowego, mniejszościowego rządu w Holandii.
- W jaki sposób nowa koalicja zamierza sfinansować potężną rozbudowę armii i jakich zmian chce dokonać polityce zagranicznej.
- Jakich bolesnych cięć w polityce społecznej powinni się spodziewać Holendrzy.