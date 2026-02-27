Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 10
Zarządzanie klubem Ekstraklasy. Czy przy presji wyniku jest czas na długofalową strategię?
Piłka nożna to nie jest klasyczny biznes. Tutaj cele finansowe muszą się zgadzać ze sportowymi, a wymagania zarządzającym klubom stawiają wszyscy wokół. - Chyba nie ma drugiego takiego biznesu, którym by się tak wszyscy interesowali. Ale najważniejszą różnicą jest to, że musisz umieć zarządzać emocjami- mówi w podcaście „Sport to pieniądz” Mateusz Dróżdż, były prezes Zagłębia Lubin, Widzewa Łódź i Cracovii.
Z tego odcinka dowiesz się…
- W jaki sposób kluby Ekstraklasy zmieniły swoje podejście do transferów na przestrzeni ostatnich lat
- Jakie są kluczowe różnice między zarządzaniem klubem sportowym a „normalnym” biznesem
- Który model zarządzania klubem dominuje w Polsce i dlaczego transformacja między nimi jest trudna