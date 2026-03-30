Zastrzyk pieniędzy dla wojskowego zakładu. Inwestycje, wzrost zatrudnienia i ważna produkcja

130 mln zł dostaną Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) w Zielonce pod Warszawą. Sfinansują budowę Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych CAMM-ER. Powstanie także hala produkcyjna. Z pocisków tych korzystać mają dwa ważne obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

– Polska stanie się krajem, który będzie miał najnowocześniejszą w Europie tarczę antyrakietową ze zdolnością do zwalczania systemów bezzałogowych, rakiet manewrujących, śmigłowców, samolotów – podkreślił wiceszef MON, Cezary Tomczyk, podczas podpisania umowy.

Inwestycja w WZE umożliwi produkcję, montaż i dostawę przeciwlotniczych pocisków rakietowych CAMM-ER. Hala produkcyjna będzie służyła nowej organizacji procesów produkcyjnych, związanych z pracami nad kabinami dowodzenia do systemów obrony powietrznej.

Cel: pociski do Narwi i Pilicy+

Pociski z Zielonki będą zintegrowane z ważnymi systemami: Narwią i Pilicą+. Narew to system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Zasięg używanych w nim pocisków CAMM-ER to ok. 45 km. Mają chronić polskie niebo przed wrogimi samolotami, śmigłowcami, dronami i niektórymi pociskami.

System będzie mocno spolonizowany: oparty na ciągnikach siodłowych Jelcz, polskich radarach (Bystra i Sajna). Polskie firmy wezmą też udział w tworzeniu niektórych podsystemów. Wreszcie – polonizacja pocisków. Początkowo produkowane będą w Wielkiej Brytanii (fabryka w Bolton), docelowo – w Polsce. Inwestycja w WZE to pierwszy etap dalszej polonizacji Narwi.

Wiceminister Tomczyk zaznaczył, że inwestycja to pierwszy przykład, „kiedy od samego początku do samego końca w perspektywie kolejnych lat zdolność wyprodukowania całego pocisku rakietowego będzie właśnie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i m.in. tutaj w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce”.

CAMM-y trafią również do Pilicy+, czyli systemu bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczonego do punktowej obrony. Np. zakładów i fabryk. To system w dużej części polskiej produkcji, powstający głównie siłami PGZ. Wreszcie, CAMM-y trafią również na polskie fregaty z programu Miecznik.

Horyzont inwestycyjny: trzy lata

Jak powiedział prezes WZE, Damian Gorzelany, horyzont inwestycji to trzy lata. W takim czasie mają powstać nowe budynki, hale i zaplecze techniczne. Za certyfikację zaplecza logistyczno-produkcyjnego i technologicznego będą odpowiadać Brytyjczycy.

– Mówimy praktycznie o transferze produkcji całości pocisków. Nie chodzi o sam montaż, integrację, czy dostarczenie do sił zbrojnych, ale budowę w ramach PGZ centrów kompetencyjnych w zakresie elementów i podzespołów samego pocisku: silnika marszowego czy optoelektroniki – wskazywał prezes WZE.

Będzie to odpowiednik brytyjskich zakładów MBDA w brytyjskim Bolton. A celem, jak podkreślił Damian Gorzelany, jest uniezależnienie nas od brytyjskiego partnera. Prezes mówił też o wyzwaniach, choćby takich, jak znalezienie niezbędnej liczby inżynierów, techników czy elektroników do rozpoczęcia produkcji.

– Uważam, że takie osoby w kraju są, wystarczy po nie sięgnąć, zaproponować dobre warunki. Jest bardzo wielu pasjonatów, którzy chcą wejść w branżę defence – mówił prezes WZE.

Zapowiedział również, że w minionym roku zakłady zatrudniły 50 osób, a na przestrzeni trzech lat firma może zatrudnić 50 kolejnych: techników, inżynierów, elektromonterów.

Szansa dla prywatnych przedsiębiorców

Jest jeszcze jedna kwestia. Warszawa i okalające ją powiaty (tworzące tzw. obwarzanek warszawski) to wiele prywatnych firm z branży wojskowej – choćby sztandarowa Grupa WB z Ożarowa Mazowieckiego. Nie można więc nie zapytać o współpracę na linii państwowego giganta (WZE są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej) z biznesem prywatnym.

– W WZE od zawsze współpracujemy z prywatnym biznesem. Poruszamy się w ramach otoczenia kosztowo-biznesowego, poszukujemy odpowiednich dostawców, z wyrobami o odpowiedniej jakości. W naszej bazie ARP mamy ponad 4 tys. dostawców, więc współpraca jest – mówił Damian Gorzelany.

Wskazywał, że jego firma ma w przyszłości produkować podzespoły do pocisków CAMM-ER. Początkowo będzie jednak integratorem podzespołów dostarczonych od kontrahenta zagranicznego, by z czasem, po nabyciu odpowiednich umiejętności i rozbudowie, z czasem wejść w dalsze łańcuchy dostaw MBDA.

Kolejnym zakładem, który podpisze umowę dotyczącą współtworzenia pocisków CAMM będzie MESKO ze Skarżyska-Kamiennej.

A warto pamiętać, że zamówienia na pociski CAMM mogą wzrosnąć w Europie. Zbrojącej się i kupującej uzbrojenie na potęgę. Dla WZE inwestycja ta może być zatem wygraną na loterii. Oby zakłady nie zmarnowały tej szansy.