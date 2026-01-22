Kategoria artykułu: Biznes
Przełom Sezon 1 Odc. 5
Zaufanie w dobie algorytmów. Technologia zmienia banki w osobistych doradców
Tradycyjny model bankowości oparty na wizytach w wykładanych marmurem oddziałach bezpowrotnie odchodzi w przeszłość, ustępując miejsca cyfrowej hiperpersonalizacji znanej dotąd z platform streamingowych. I mimo że technologia gna naprzód, niezmiennie największym aktywem banków pozostaje zaufanie. Ewoluuje ono z bezpiecznego przechowywania środków w stronę kompleksowego doradztwa. To jeden z przełomów, które bierzemy pod lupę w naszym cyklu.
Z tego odcinka dowiesz się…
- W jaki sposób mechanizmy znane z serwisów streamingowych inspirują transformację cyfrową sektora finansowego.
- Dlaczego instytucje finansowe decydują się na strategiczne sojusze z gigantami e-commerce i co, mimo postępu technologicznego, pozostaje ich najsilniejszym atutem w walce z konkurencją.
- Z jakich przyczyn banki, mimo dostępu do ogromnych zasobów danych, wciąż obawiają się pełnienia roli aktywnych doradców w zarządzaniu majątkiem i w jakim kierunku może ewoluować ich odpowiedzialność za edukację finansową klientów.