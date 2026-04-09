Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowy gigant CSG na zakupach. Ale giełdowy kurs spółki spada
Kontrolowany przez Michala Strnada koncern obronny kontynuuje ekspansję w Europie. Kupił właśnie udziały w austriackim przedsiębiorstwie Hirtenberger Defence Systems, producencie moździerzy oraz amunicji. Stał się też współwłaścicielem firmy Tatra Trucks, która produkuje samochody ciężarowe m.in. dla wojska. Tymczasem kurs CSG radykalnie spada.
09.04.2026, 04:00
CSG to największy wytwórca amunicji wśród wszystkich firm zachodniego świata. Fot. Milan Jaros
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Czechoslovak Group rozwija swoją działalność przez przejęcia w Europie.
- Jakie kontrowersje towarzyszą kontraktom CSG ze słowackim resortem obrony.
- Dlaczego mimo bardzo dobrych wyników finansowych giełdowy kurs spółki spada.