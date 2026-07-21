Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudował Booksy, teraz pomaga na wojnie. Konrad Howard i inwestycyjna ofensywa (WYWIAD)
Po 14 latach budowania Booksy mógł wybrać spokojne życie inwestora. Wybrał jednak Ukrainę, defense tech i startupy, które mają realnie wpływać na bezpieczeństwo. Opowiada, dlaczego jeździ na miejsce wojny, czego Polska powinna nauczyć się od Ukraińców i czemu branża musi podjąć konkretne działania.
21.07.2026, 05:15
– Widzimy po Ukrainie, że technologie zmieniają się naprawdę co sześć tygodni. Jakieś rozwiązanie w ciągu tych kilku tygodni jest kopiowane przez drugą stronę. Bez zrozumienia tego ekosystemu i współpracy na miejscu nie zbudujemy innowacji wartościowej także dla Polski – mówi Konrad Howard, współzałożyciel Booksy, który obecnie nie działa operacyjnie w tej spółce, natomiast inwestuje w startupy. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego współtwórca Booksy, zamiast odpoczywać po sukcesie angażuje się dziś w startupy, defense tech i projekty związane z Ukrainą.
- Jak wojna zmienia podejście do technologii i dlaczego zdaniem rozmówcy Polska powinna szybciej uczyć się od ukraińskiego ekosystemu innowacji.
- Co stoi za zjawiskiem „Booksy mafii” i dlaczego byli ludzie z tej firmy zakładają kolejne projekty o ambicjach globalnych.