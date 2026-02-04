Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026, 05:00
Zdeněk Bakala, karierę zawodową zaczynał , jako pomywacz w restauracji w USA, potem został jednym z najbogatszych Czechów. Fot. Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy i gdzie zaczęła się historia wydobycia węgla kamiennego w Czechach, której ostatnim aktem jest zamknięcie kopalni ČSM.
- Kim jest Zdeněk Bakala i jak z kilkunastoletniego emigranta na amerykańskim bruku stał się baronem węglowym i jednym z najważniejszych czeskich przedsiębiorców.
- Jakie kontrowersje wywołała jego działalność biznesowa oraz co, poza górnictwem, interesowało biznesmena.