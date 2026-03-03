Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Zełenski: nie oddam Donbasu. USA gotowe do gwarancji bezpieczeństwa tylko w porozumieniu z Rosją
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie we włoskim dzienniku „Corriere della Sera" zadeklarował, że Ukraina nie odda Donbasu i nie zgodzi się na rosyjskie warunki terytorialne. Tekst opublikowano w środę w czasie narastających napięć międzynarodowych.
Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja przegrała zimową ofensywę mimo ataków na infrastrukturę energetyczną podczas największych mrozów. Celem Moskwy miało być złamanie morale ludności cywilnej i nastawienie jej przeciwko armii. Fot. Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Wołodymyr Zełenski kategorycznie odrzuca możliwość oddania Donbasu.
- Na jakich warunkach Stany Zjednoczone są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa i dlaczego Kijów uznaje je za niewystarczające.
- Jak wojna na Bliskim Wschodzie i straty rosyjskiej armii wpływają na sytuację Ukrainy oraz perspektywy negocjacji pokojowych.