Kategoria artykułu: Analizy
Złoto i ETF-y. W co teraz inwestuje NBP?
Rezerwy dewizowe NBP przez lata były tematem interesującym głównie wąskie grono ekspertów. W ostatnim czasie znalazły się jednak w centrum uwagi dzięki rekordowym zakupom złota oraz zmianom w sposobie inwestowania aktywów banku centralnego. Jak dziś wygląda portfel NBP?
24.07.2026, 04:32
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie aktywa (złoto, obligacje, akcje) posiada NBP w swoich rezerwach.
- Jak zmieniła się ich struktura na przestrzeni ostatniego roku.
- Jaką stopę zwrotu osiągnął bank centralny ze swoich aktywów.