Złoty medal olimpiady informatycznej, eksperyment na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wolontariat w Tanzanii. Oto tegoroczni stypendyści Our Future Foundation

23 czerwca 2026 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja Our Future Foundation wręczyła stypendia 28 laureatom, a tytuły finalistów odebrały 52 osoby. To zwieńczenie VII edycji Programu Mentoringowego OFF, do którego zgłosiło się 500 uczniów szkół średnich z całej Polski. Nagrodzonych łączy pasja do nauki, gotowość do zmieniania świata i wspólne marzenie: studiować wśród najlepszych.

Tegoroczni laureaci reprezentują różnorodne dziedziny. Choć przeważają nauki ścisłe, nie brakuje wśród nich pasjonatów ekonomii, nauk humanistycznych i przedsiębiorczości. Dobrze pokazują to sylwetki kilkorga z nich. Daria Lobas z Wrocławia zdobyła złoty medal European Girls' Olympiad in Informatics, dwa srebrne medale tej samej olimpiady oraz srebrny medal Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, a Michał Roguz z I LO im. Kopernika w Łodzi wygrał XXXIII Olimpiadę Informatyczną. Jagoda Sułek z Warszawy reprezentowała Polskę na Regeneron ISEF 2026 z projektem Marine Spectra, przedstawiającym kwantową metodę wykrywania mikro- i nanoplastiku w wodach. Wiktoria Oczko z Warszawy, złota medalistka British Chemistry Olympiad, bada, czy modyfikowane mikroalgi rozłożą mikroplastik w oczyszczalniach ścieków. Eksperyment zaprojektowany przez Marię Kamińską z Płońska został przeprowadzony na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Z kolei Martyna Plachetka, jako jedyna Polka w swoim roczniku, uczy się w UWC East Africa w Tanzanii, gdzie organizuje akcje krwiodawstwa i dostawy żywności na oddział urazów kręgosłupa. Martyna to nie tylko działaczka społeczna i naukowiec, ale też żeglarka, która dwukrotnie przepłynęła Atlantyk. Wśród laureatów byli też uczniowie z Radomska, Lubartowa, Dzierżoniowa czy Zamościa, bo, jak wybrzmiało ze sceny:

O przyszłości powinien decydować potencjał, bez względu na kod pocztowy.

Galę Stypendialną otworzyła wystąpieniem wicemarszałek sejmu Monika Wielichowska, która zwróciła się wprost do młodych: „To wieczór talentu, odwagi i marzeń. Miejsce urodzenia, sytuacja materialna czy punkt startu nie muszą wyznaczać granic marzeń. Wielu twierdzi, że młodzi są przyszłością, a ja zawsze powtarzam, że młodzi są teraźniejszością, bo tu i teraz potrzebujemy waszego głosu”.

Gala była dopiero początkiem rocznej przygody z programem mentoringowym. Przez najbliższy rok każdy podopieczny pozostanie pod opieką mentorów: studentów, absolwentów i liderów biznesu związanych z czołowymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy we Włoszech. W lipcu uczniowie wyruszą na tygodniowy Rejs Mentoringowy po Wielkich Jeziorach Mazurskich, a w ciągu roku czekają na nich warsztaty, konferencje oraz wakacyjne praktyki i staże u partnerów Fundacji.

– W Polsce nie brakuje młodych ludzi o wyjątkowym potencjale i gotowości do działania. Chcemy nie tylko pomóc im dostać się na najlepsze uczelnie świata, ale też kształcić liderów, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają dla rozwoju kraju – powiedziała Zuzanna Buszman, przewodnicząca Rady Fundacji Our Future Foundation.

Podczas uroczystości po raz kolejny wręczono nagrodę specjalną „Przyjaciela Młodzieży” – wyróżnienie dla osób szczególnie wspierających rozwój młodych talentów. W tej edycji otrzymał je Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W laudacji wygłoszonej przez fundatora Fundacji, Michała Maurycego Mazura, podkreślono, że przez trzy lata Wojciech Kuśpik otwierał przed podopiecznymi OFF drzwi, których sami nie moglibyy otworzyć.

– Dla młodego człowieka możliwość wejścia do takiego świata bywa iskrą, która wyznacza kierunek na całe życie. To demokratyzacja dostępu do wiedzy w najczystszej postaci – mówił ze sceny Michał Mazur.

Wręczono również stypendium na studia w Akademii Leona Koźmińskiego, która od lat jest wieloletnim partnerem Fundacji. W tym roku otrzymała je Katarzyna Zawiła, 19-letnia starachowiczanka, wybrana spośród ponad stu zgłoszeń, finalistka LI Olimpiady Geograficznej, a przy tym wokalistka z międzynarodowym doświadczeniem scenicznym.

– Wspólnie z Our Future Foundation poszukujemy młodych ludzi, którzy wyróżniają się pasją do nauki, ambicją i gotowością do zmieniania świata na lepsze. W Akademii Leona Koźmińskiego wierzymy, że wspieranie takich talentów to nie tylko inwestycja w rozwój pojedynczego człowieka, lecz także inwestycja w przyszłość Polski. Dlatego rozwijamy programy stypendialne, które pomagają wybitnym młodym osobom realizować ich edukacyjne i zawodowe aspiracje – powiedział prof. dr hab. Bartłomiej Nowak, prorektor ds. Infrastruktury i Administracji oraz dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

W gali licznie uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, nauki i biznesu. Wśród gości honorowych były senator dr Agnieszka Gorgoń-Komor oraz Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyplomy laureatom wręczali ministrowie z kluczowych resortów, w tym Stefan Krajewski (minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi), prof. Marek Gzik (sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Katarzyna Lubnauer oraz Henryk Kiepura (sekretarze stanu w ministerstwie Edukacji Narodowej), Jakub Stefaniak (zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Katarzyna Kęcka (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia), dr Rafał Rosiński (podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Stanisław Wziątek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej), dr Konrad Wojnarowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii), dr Arkadiusz Myrcha (sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości) oraz dr Jarosław Neneman (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów), a także Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski.

Patronat honorowy nad VII Galą Stypendialną OFF objęło trzynaście resortów: Ministerstwa: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Aktywów Państwowych, Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Sprawiedliwości, Energii, Klimatu i Środowiska, Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Funduszy i Polityki Regionalnej, Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami Strategicznymi wydarzenia byli: bp w Polsce, Veolia, Akademia Leona Koźmińskiego, ORLEN i Totalizator Sportowy. Partnerami Gali byli: Unimot, Polskie Linie Lotnicze LOT, Unibep, Eques Investments TFI, CERES Dom Inwestycyjny, Soonly Finance, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Abbott oraz Novo Nordisk.

Galę zamknął recital chopinowski w wykonaniu pianistki Kamili Sacharzewskiej – absolwentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Warto wiedzieć Our Future Foundation Our Future Foundation (OFF) to polska fundacja edukacyjna skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów czołowych zagranicznych uczelni. Działania OFF opierają się m.in. na programach mentoringowych, tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji oraz pomocy w stawianiu pierwszych kroków w karierze. Od 2019 roku Fundacja pomogła setkom podopiecznych w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford czy Yale. OFF zrzesza społeczność ambitnych młodych Polaków w ramach największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce, w których uczestniczyło ponad 30 tys. uczniów i studentów. XYZ

XYZ wspiera tę inicjatywę. Szczegóły dostępne są na stronie Kampusu XYZ.