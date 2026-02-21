Kategorie artykułu: Sport Świat
Zmiany klimatu uderzają w zimowe igrzyska. Sztuczny śnieg to już za mało
Kurczy się lista miejsc, w których można zorganizować zimowe igrzyska, nie opierając ich na sztucznym dośnieżaniu. MKOl rozważa przesunięcie terminu ich rozgrywania, ale też dorzucenie do programu kilku dyscyplin letnich. W ten sposób do rywalizacji można by wciągnąć sportowców z Afryki czy Karaibów.
21.02.2026, 07:15
Śnieg to na zimowych igrzyskach towar coraz bardziej deficytowy. Rónież Włosi korzystają ze sztucznego śniegu. Fot. Maja Hitij/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Od kiedy na igrzyskach olimpijskich wykorzystywany jest sztuczny śnieg i jakie problemy powoduje jego używanie.
- Co Międzynarodowy Komitet Olimpijski może zrobić, by ograniczyć oddziaływanie zmian klimatu na organizację igrzysk.
- Ilu afrykańskich sportowców wzięło udział w igrzyskach we Włoszech.