Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Zmiany w gdyńskim porcie. Odwołano dwoje członków zarządu
KPRM i MON mają dosyć. Z zarządu Portu Morskiego Gdynia odwołano dwoje jego członków: Mirosława Czapiewskiego i Katarzynę Gruszecką-Spychałę. To duża zmiana. Oboje byli wiceprezesami zarządu spółki.
02.02.2026, 14:50
Gdynia na celowniku mocarstw. Wiceminister infrastruktury: trzymamy rękę na pulsie. Fot. PAP/Andrzej Jackowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Za co odpowiadali w spółce odwołani członkowie zarządu.
- Co mogło doprowadzić do takiej decyzji i jakie problemy portu do tego doprowadziły.
- Na jakim etapie jest budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni.