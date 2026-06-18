Kategoria artykułu: Polityka
Zmiany w służbach i policji. Nowy zastępca w CBA, CBŚP czeka na komendanta
W policji i służbach specjalnych szykują się przetasowania. Poinformował o nich koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zmiany obejmą CBA oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
18.06.2026, 16:20
Nadinspektor Cezary Luba ma zostać wiceszefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto będzie zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
- Jakie zmiany w policji wymusi przesunięcie do CBA wysokiego rangą funkcjonariusza policji.
- Jakie zastrzeżenia mają wobec nowego wiceszefa byli funkcjonariusze CBA.