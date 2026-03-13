Międzynarodowe konferencje to nie tylko wystąpienia na scenie i spotkania liderów biznesu. Za ich organizacją stoi rozbudowany zespół ludzi, wśród których kluczową rolę odgrywają wolontariusze. Właśnie trwa rekrutacja do programu wolontariackiego przy Impact’26 - jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo - Wschodniej.

Zobacz, jak tworzy się wydarzenie o międzynarodowej skali. Zostań wolontariuszem podczas Impact’26!

Konferencja Impact od lat stanowi platformę dialogu między biznesem, polityką, nauką i światem nowych technologii. Na scenach wydarzenia spotykają się liderzy globalnych firm, przedstawiciele instytucji publicznych, regulatorzy oraz naukowcy i eksperci zajmujący się przyszłością gospodarki, innowacji czy zrównoważonego rozwoju.

Dla uczestników to przestrzeń debaty o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Dla wolontariuszy – możliwość zobaczenia od środka, jak powstaje wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu.

Impact Academy – program dla młodych, ambitnych ludzi

Program wolontariacki funkcjonuje w ramach Impact Academy - inicjatywy skierowanej do młodych osób, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń oraz rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Udział w programie to nie tylko wsparcie przy realizacji konferencji. Wolontariusze biorą udział w szkoleniach i warsztatach, poznają strukturę organizacji wydarzenia oraz pracują w dynamicznym środowisku projektowym.

Dzięki temu mają okazję:

zobaczyć, jak wygląda organizacja międzynarodowej konferencji od kulis,

zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy zespołowej,

nawiązać kontakty z ekspertami i przedstawicielami różnych branż.

Najbardziej zaangażowani uczestnicy programu mają również szansę na dalszą współpracę z zespołem Impact – m.in. w ramach staży lub kolejnych projektów.

W jakich zadaniach pomagają wolontariusze?

Zadania wolontariuszy są różnorodne i dopasowywane do ich kompetencji oraz zainteresowań. Każdy z obszarów ma znaczenie dla sprawnego przebiegu wydarzenia.

Obsługa uczestników i wsparcie informacyjne:

pomoc przy rejestracji gości i wydawaniu identyfikatorów,

udzielanie informacji i wsparcie logistyczne uczestników.

Wsparcie przy scenach i panelach:

asystowanie światowej klasy prelegentom i zapewnienie ich punktualnego dotarcia na sceny oraz do stref wywiadów,

nadzór nad sprawnym przebiegiem harmonogramu paneli i wystąpień.

Strefy partnerskie i networking:

pomoc w przygotowaniu i obsłudze stref wystawienniczych prestiżowych firm partnerskich,

wspieranie organizacji spotkań B2B i dedykowanych sesji networkingowych,

dbanie o wysoką estetykę i komfort w kluczowych przestrzeniach konferencji.

Logistyka wydarzenia:

nadzór nad prawidłowym oznakowaniem terenu i kierowaniem ruchem uczestników,

pomoc w dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Praca w tych obszarach oznacza stały kontakt z zespołem organizacyjnym oraz uczestnikami konferencji - w tym przedstawicielami biznesu, nauki i instytucji publicznych z wielu krajów.

Kiedy odbędzie się Impact’26?

Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 13 i 14 maja w Poznań Congress Center.

Wolontariusze rozpoczną udział od dwudniowego szkolenia (11–12 maja), podczas którego poznają szczegóły organizacji wydarzenia, swoje role oraz zespół projektowy. Następnie przez dwa dni będą współtworzyć konferencję razem z organizatorami.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny - dostępny tutaj.

Dodatkowe informacje o wydarzeniu oraz szczegóły dotyczące programu wolontariackiego dostępne są tutaj.