Zobacz, jak tworzy się wydarzenie o międzynarodowej skali. Zostań wolontariuszem podczas Impact’26!

Międzynarodowe konferencje to nie tylko wystąpienia na scenie i spotkania liderów biznesu. Za ich organizacją stoi rozbudowany zespół ludzi, wśród których kluczową rolę odgrywają wolontariusze. Właśnie trwa rekrutacja do programu wolontariackiego przy Impact’26 - jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo - Wschodniej.
Konferencja Impact od lat stanowi platformę dialogu między biznesem, polityką, nauką i światem nowych technologii. Na scenach wydarzenia spotykają się liderzy globalnych firm, przedstawiciele instytucji publicznych, regulatorzy oraz naukowcy i eksperci zajmujący się przyszłością gospodarki, innowacji czy zrównoważonego rozwoju.
Dla uczestników to przestrzeń debaty o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Dla wolontariuszy – możliwość zobaczenia od środka, jak powstaje wydarzenie o międzynarodowym znaczeniu.
Impact Academy – program dla młodych, ambitnych ludzi
Program wolontariacki funkcjonuje w ramach Impact Academy - inicjatywy skierowanej do młodych osób, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń oraz rozwijać swoje kompetencje zawodowe.
Udział w programie to nie tylko wsparcie przy realizacji konferencji. Wolontariusze biorą udział w szkoleniach i warsztatach, poznają strukturę organizacji wydarzenia oraz pracują w dynamicznym środowisku projektowym.
Dzięki temu mają okazję:
- zobaczyć, jak wygląda organizacja międzynarodowej konferencji od kulis,
- zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy zespołowej,
- nawiązać kontakty z ekspertami i przedstawicielami różnych branż.
Najbardziej zaangażowani uczestnicy programu mają również szansę na dalszą współpracę z zespołem Impact – m.in. w ramach staży lub kolejnych projektów.
W jakich zadaniach pomagają wolontariusze?
Zadania wolontariuszy są różnorodne i dopasowywane do ich kompetencji oraz zainteresowań. Każdy z obszarów ma znaczenie dla sprawnego przebiegu wydarzenia.
Obsługa uczestników i wsparcie informacyjne:
- pomoc przy rejestracji gości i wydawaniu identyfikatorów,
- udzielanie informacji i wsparcie logistyczne uczestników.
Wsparcie przy scenach i panelach:
- asystowanie światowej klasy prelegentom i zapewnienie ich punktualnego dotarcia na sceny oraz do stref wywiadów,
- nadzór nad sprawnym przebiegiem harmonogramu paneli i wystąpień.
Strefy partnerskie i networking:
- pomoc w przygotowaniu i obsłudze stref wystawienniczych prestiżowych firm partnerskich,
- wspieranie organizacji spotkań B2B i dedykowanych sesji networkingowych,
- dbanie o wysoką estetykę i komfort w kluczowych przestrzeniach konferencji.
Logistyka wydarzenia:
- nadzór nad prawidłowym oznakowaniem terenu i kierowaniem ruchem uczestników,
- pomoc w dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Praca w tych obszarach oznacza stały kontakt z zespołem organizacyjnym oraz uczestnikami konferencji - w tym przedstawicielami biznesu, nauki i instytucji publicznych z wielu krajów.
Kiedy odbędzie się Impact’26?
Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 13 i 14 maja w Poznań Congress Center.
Wolontariusze rozpoczną udział od dwudniowego szkolenia (11–12 maja), podczas którego poznają szczegóły organizacji wydarzenia, swoje role oraz zespół projektowy. Następnie przez dwa dni będą współtworzyć konferencję razem z organizatorami.
