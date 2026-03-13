Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Zobaczyliśmy okazję, więc zmieniliśmy taktykę”. Prezes Uniqi opowiada o awansie do pierwszej ligi na rynku OC (WYWIAD)
Z 6 mld zł przychodów i 459 mln zł zysku brutto polski biznes Uniqi stanowi już jedną piątą wyników austriackiego właściciela. W 2025 r. Marcin Nedwidek z zespołem wyszedł na rynek z marką Pevno i potroił sprzedaż w sieciach dealerów samochodowych. Teraz chce zawojować rynek indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń flot dla małych i średnich firm.
Marcin Nedwidek, prezes Uniqi, przyznaje, że wprowadzenie marki Pevno było dobrym ruchem, bo sprzedaż już teraz o 30 proc. przekracza założenia. Teraz pod tą marką będą oferowane także polisy autocasco. Fot. Uniqa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Uniqa rozwija sprzedaż OC, choć strategicznie chce opierać się na innych produktach.
- Dlaczego autocasco staje się coraz ważniejszym produktem dla ubezpieczyciela.
- Które kanały sprzedaży będą napędzać wzrost w kolejnych latach.