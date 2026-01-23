Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Samsung, WOC i służby ułatwią życie wojskowym
Żołnierze Wojska Polskiego będą mogli swobodniej używać służbowych urządzeń. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i wojskowe służby specjalne dały zielone światło do lepszego wykorzystania urządzeń Samsunga w siłach zbrojnych.
23.01.2026, 12:07
Telefony wojskowe będą bezpieczniejsze. Samsung i DK WOC zakończyły ważne procesy certyfikacji urządzeń. Fot. Firdous Nazir/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czego dotyczy współpraca firmy Samsung i Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
- Jak wpłynie to na możliwości Wojska Polskiego i co uprości w codziennej pracy/służbie żołnierzy.
- Czego pokłosiem może być certyfikacja urządzeń komunikacyjnych marki Samsung.