Kategoria artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026, 16:45
Tuż po wyborach partyjnych członkowie Polski 2050 deklarowali jedność i współpracę. Po dwóch tygodniach ta deklaracja jest już nieaktualna i część posłów będących w opozycji do nowej szefowej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz grozi odejściem. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób podzielona jest Polska 2050.
- Jakie są główne powody podziałów.
- Jakie znaczenie dla koalicji rządowej ma spór w Polsce 2050.